Robertet : PREMIER SEMESTRE 2021 : BONS RESULTATS SEMESTRIELS

Robertet SA

37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse – France

Société anonyme au capital de 5 779 062 € Rcs Grasse B 415 750 660

Premier semestre 2021 :

Bons résultats semestriels 2021

Le 21 septembre 2021

Comptes consolidés (en milliers d'euros) 30 juin 2021 % 30 juin 2020 % 30 juin 2019 % Variation

2021 vs 2020 Chiffres d'Affaires 297 629 100% 280 208 100% 287 710 100% 6,2% EBITDA courant 61 298 20,6% 56 165 20,0% 52 178 18,1% 9,1 % Résultat opérationnel courant 48 889 16,4% 41 420 14,8% 40 778 14,2% 18,0% RESULTAT NET

Part du Groupe 38 070 12,8% 30 095 10,7% 29 422 10,2% 26,5% Résultat Net par action (en euros) 16,5 13,0 12,7 26,5%

Le Conseil d'Administration s'est tenu à Grasse le 21 Septembre 2021 sous la Présidence de Monsieur Philippe Maubert et a arrêté les comptes du premier semestre qui ont été revus par les commissaires aux comptes.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 297,6 millions d'euros en croissance de 6,2% (10,6% à taux de change constant).

Le résultat net part du Groupe s'élève à 38 millions d'euros, en croissance de 26,5% par rapport à juin 2020.

Les performances ont été particulièrement favorables pour Robertet Grasse et les Etats Unis, après un tout début d'année plus difficile.

Ceci démontre la résistance de Robertet à la crise sanitaire et sa bonne maîtrise de la gestion opérationnelle.

L'EBITDA courant au 30 juin est aussi en progression de 9,1% améliorant les indicateurs de performance.

Sur 2 ans, à partir de Juin 2019, ce dernier est en hausse de 17,5% et le résultat net de 29,4% reflétant une progression continue des paramètres clés.

Au 31 août 2021, le chiffre d'affaires consolidé est de 401,5 millions d'euros en hausse de 9,6% (13,8% à taux constant).

Notre rapport financier semestriel sera disponible le 30 septembre sur notre site internet.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

*L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'Ebitda Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

Juin 2021 Juin 2020 Juin 2019 Résultat opérationnel courant 48 889 41 420 40 778 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 12 360 14 741 11 364 Autres charges opérationnelles 49 4 36 EBITDA Courant 61 298 56 165 52 178

On constate une amélioration de cet indicateur qui représente 20,6% du chiffre d'affaires vs 20,0% à fin juin 2020, en raison principalement de la bonne tenue des marges brutes sur toutes les entités du Groupe ainsi que la maîtrise des frais de personnel.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

En milliers d'euros JUIN 2021 JUIN 2020 DECEMBRE 2020 CAPITAUX PROPRES (Part du Groupe) 509 705 469 163 476 256 TRESORERIE NETTE 45 884 26 336 63 578 ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 335 562 326 082 332 098

Ils reflètent l'excellente solidité financière du Groupe, avec un niveau toujours élevé de la trésorerie nette et des fonds propres, ceci dans un contexte d'acquisitions externes et de hausse du besoin en fonds de roulement.

Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires se répartit comme suit :

En milliers d'euros Matières Premières Parfumerie Arômes 78 098 112 152 107 379 Variation vs 30 juin 2020 -0,7% +15,4% +2,9%

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ynBslcpuY2zGyJtulJ1pmWlnmpxoyJWcmJLJxWZxmJ2WbGuRx2lnmMfKZnBilWxt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71077-communique-semestre-ok-amf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews