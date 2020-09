Robertet : Premier semestre 2020 : Bonne tenue des résultats

Premier semestre 2020 :

Bonne tenue des résultats

Comptes consolidés (en milliers d'euros) 30 juin 2020 % 30 juin 2019 % variation Chiffres d'Affaires 280 208 100% 287 710 100% -2.6% EBITDA 56 165 20.0% 52 178 18.1% 7.6 % RESULTAT NET

Part du Groupe 30 095 10,7% 29 422 10,2% 2.3%

Le Conseil d'Administration s'est tenu à Grasse le 22 Septembre 2020 sous la Présidence de Monsieur Philippe Maubert et a arrêté les comptes du premier semestre qui ont été revus par les commissaires aux comptes.

Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,6% (de 4.3% à taux de change et structure constants).

Ceci reflète une bonne résistance de l'activité du Groupe dans l'ensemble de ses Divisions Opérationnelles malgré l'incidence négative de la crise sanitaire.

Le résultat semestriel bénéficie de la sensible amélioration des marges – produits et des frais généraux très bien maîtrisés.

Il en résulte un EBITDA* en croissance de près de 7.6%.

La structure financière de Robertet, sans endettement, s'est encore améliorée, donnant la capacité au Groupe de saisir toute opportunité de croissance externe dans le cadre de sa stratégie.

Au 31 Août, le chiffre d'affaires Consolidé est de 366,4 Millions d'euros en baisse de 3.8% (de 4.3% à taux de change et structure constants).

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

*L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

En milliers d'euros JUIN 2020 JUIN 2019 DECEMBRE 2019 CAPITAUX PROPRES (Part du Groupe) 469 189 426 678 456 108 TRESORERIE COURANTE NETTE 530 -19 146 15 293 ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 326 082 308 624 316 635

Ils reflètent l'excellente solidité financière du Groupe, avec une poursuite de l'amélioration sur 2020 de la trésorerie nette et le niveau toujours élevé de ses fonds propres.

Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires se répartit comme suit :

En milliers d'euros Matières Premières Parfumerie Arômes 78 691 97 153 104 364 Variation vs 30 juin 2019 -1.1% -6.7% +0.4%

Notre rapport financier semestriel sera disponible le 30 septembre sur notre site internet.

