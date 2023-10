Robertet : bien orienté avec des propos de broker

Robertet grimpe de plus de 3% avec le soutien de propos favorables de Stifel, qui initie une couverture avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 1000 euros sur le titre du groupe français d'arômes et de parfums.



'L'entreprise, septième plus gros producteur mondial, opère sur un marché fondamentalement dynamique et à faible cyclicité, et bénéficie du pouvoir de tarification d'un secteur fortement concentré', met en avant le broker.



