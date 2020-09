Robertet : est parvenu à améliorer ses marges au S1 malgré la baisse de ses ventes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'approvisionnement et de la transformation de matières premières végétales en extraits naturels Robertet a publié mercredi soir des résultats en hausse au titre du premier semestre de l'exercice 2020, en dépit d'une baisse de son activité liée à la crise sanitaire du coronavirus.

Entre janvier et juin, le résultat net s'est élevé à 30,1 millions d'euros, en amélioration de 2,3%, bénéficiant du redressement sensible des marges. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Robertet s'est amélioré de 7,6% au premier semestre, pour atteindre 56,2 millions d'euros. A ce niveau, l'Ebitda représentait 20% du chiffre d'affaires à fin juin 2020, contre un taux de 18,1% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires semestriel de Robertet s'est inscrit en repli de 2,6%, à 280,2 millions d'euros, soit une baisse de 4,3% à taux de change et structure constants.

Du côté du bilan, le groupe basé à Grasse disposait de 469,2 millions de fonds propres fin juin, tandis que sa trésorerie nette s'établissait à 34,5 millions d'euros.

Les dirigeants ne fournissent pas d'objectifs pour l'exercice 2020.

