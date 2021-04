Robertet : ROBERTET 2020 - UNE TRES BONNE RESILIENCE

Robertet SA

37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse – France

Société anonyme au capital de 5 775 987 € Rcs Grasse B 415 750 660

ROBERTET 2020 - UNE TRES BONNE RESILIENCE

Le 27 avril 2021

Comptes consolidés

(En milliers d'Euros) 2020 % 2019 % % évolution Chiffre d'affaires 538 318 554 273 -2.9% EBITDA courant 96 470 17.9% 94 324 17.0% 2.3% Résultat opérationnel courant 70 995 13.2% 73 044 13.2% -2.8% Résultat Net 50 617 9.4% 53 045 9.6% -4.6% Résultat Net par action (en euros) 21.89 22.98 -4.7%

Le conseil d'administration de Robertet s'est tenu à Grasse le 27 avril 2021 sous la présidence de Monsieur Philippe Maubert.

Malgré le risque sanitaire, Le Groupe, s'appuyant sur ses solides fondamentaux a obtenu des résultats relativement satisfaisants.

Le chiffre d'affaires consolidé a été de 538 millions d'euros en diminution de 2,9%.

A taux de change constant ce chiffre est stable.

Les résultats ont été très corrects bénéficiant de la modération des frais généraux et du prix des Matières Premières.

Le bénéfice net consolidé s'est établit à 50,6 millions d'euros en diminution de 4,6%.

Particulièrement favorable est l'augmentation de l'EBITDA courant de 2,3% représentant près de 18% du chiffre d'affaires.

La trésorerie nette de 63.6 millions d'euros permet au Groupe d'envisager ses investissements futurs.

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2021 ressort à 145.5 millions d'euros, en baisse de 3.1%, ne remettant pas en cause les perspectives de l'année 2021. A taux de change constant, le chiffre d'affaires consolidé est en légère augmentation de 0.9%.

Une assemblée générale mixte sera convoquée à huis clos pour le 9 juin 2021 à 11 heures, compte- tenu des mesures de restriction sanitaire.

Il sera proposé la distribution d'un dividende de 5,6 euros par titre contre 5 euros l'année précédente retrouvant le niveau d'avant Covid.

Le rapport financier annuel sera disponible le 30 avril sur le site internet Robertet.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :

L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et reprises et excluant les autres charges opérationnelles, considérées comme non courantes.

Le tableau de passage de reconstitution de l'Ebitda Courant à partir du Résultat Opérationnel Courant est le suivant :

2020 2019 Résultat opérationnel courant) 70 995 73 044 Dotations aux amortissements, provisions et reprises 25 441 21 234

Autres charges opérationnelles 34 47 EBITDA Courant 96 470 94 324

On constate une amélioration de cet indicateur qui représente 17.9% du chiffre d'affaires vs 17.0% à fin 12/2019, ceci essentiellement grâce à une amélioration de la marge brute et une maîtrise des frais généraux sur l'ensemble des entités et des divisions du Groupe.

Les principaux indicateurs bilanciels sont les suivants :

2020 2019 CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) 476 256 456 108 TRESORERIE NETTE (*) 63 578 10 853

ACTIFS COURANTS – PASSIFS COURANTS 332 098 316 635

( *) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières (dont passifs financiers IFRS16)

Ces chiffres reflètent une amélioration très sensible de la trésorerie nette du Groupe sur l'année 2020 ainsi qu'un niveau toujours élevé et croissant de ses fonds propres consolidés.

Au 31 mars 2021, à taux de change constant, le chiffre d'affaires consolidé est en légère augmentation à +0.9%, les ventes en USD représentant 42.8% du CA consolidé des trois premiers mois de l'exercice.

Il n'y a pas de variation de périmètre par rapport au premier trimestre 2020.

