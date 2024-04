Robertet : retrait de 2% du RNPG en 2023

Robertet publie un résultat net part du groupe (RNPG) en retrait de 1,9% à 74,6 millions d'euros au titre de l'exercice 2023, mais un EBITDA en hausse de 3,6% à 133 millions, soit une marge en légère amélioration à 18,4%.



Le chiffre d'affaires du groupe de parfums, arômes et ingrédients naturels a progressé de 2,6% à 721,1 millions d'euros (+4,5% à taux de change et de périmètre constants), 'dans un contexte toujours inflationniste pour les achats de matières premières et d'énergie'.



Il sera proposé un dividende stable à 8,50 euros par action pour 2023. Une hausse de 10,6% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 (+11,1% à taux de change et périmètre constants) rend Robertet serein pour l'année en cours.



