RESSOURCES ROBEX : MISE À JOUR SUR LA TRANSACTION AVEC SYCAMORE

Ville de Québec, Québec, 26 mai 2022 - Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Goupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX) et Sycamore Mining Ltd. (« Sycamore ») souhaitent fournir une mise à jour à propos de l'acquisition annoncée précédemment (la « Transaction ») de la totalité des actions de Sycamore, dont le détail est inclus dans le communiqué émis par Robex le 20 avril 2022.

En date d'aujourd'hui, Robex et Sycamore continuent de travailler pour compléter les conditions de clôture de la Transaction. Des formulaires d'informations personnelles pour les directeurs et les officiers de Sycamore qui demeureront en poste après la clôture de la Transaction ont été déposés à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »). Les états financiers audités et les autres informations financières requises à propos de Sycamore, ainsi qu'un rapport technique conforme à la norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 ») de la propriété de Kiniéro sont en cours de préparation par les parties impliquées. Robex travaille également à compléter la documentation de la Transaction et à fournir les autres renseignements nécessaires pour l'inscription à la Bourse. Une fois toute la documentation complétée, la Société soumettra une demande à la Bourse pour une approbation finale de la Transaction.

La clôture est toujours prévue avant la fin du deuxième trimestre de 2022 après la publication d'un nouveau rapport NI 43-101 et la satisfaction des autres conditions préalables à la clôture.

À propos de Sycamore Mining Ltd.

Sycamore Mining est une compagnie minière basée à Chypre dont l'objectif est de développer des projets miniers et détenant présentement une participation dans deux projets : (1) le projet Kiniéro situé en République de Guinée, détenu par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Sycamore Mine Guinée SAU, qui comprend un groupe de licences et de permis d'exploitation sous le nom de Kiniéro ainsi qu'une option sur un permis d'exploration sous le nom de Mansounia, qui ensemble forment le District de Kiniéro, et (2) la mine d'or de Lomati située dans le Royaume d'Eswatini (anciennement Swaziland), qui sera cédée comme condition préalable à la clôture.

À propos de Ressources Robex Inc.

Ressources Robex Inc. est une entreprise minière canadienne inscrite au TSX-V avec des propriétés d'exploration et une mine en opération au Mali. La Société possède un modèle d'affaires robuste qui a produit d'excellents résultats avec la mine de Nampala. Forte de cette expérience, Robex travaille maintenant à sa croissance en Afrique de l'Ouest en acquérant et/ou en développant de nouvelles mines.

Pour plus d'information :

Ressources Robex Inc.

Benjamin Cohen, Chef de la direction

Aurélien Bonneviot, Relation avec les investisseurs et développement corporatif

investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Siège social : +1 (581) 741-7421

Énoncé prospectif

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui peuvent être considérés comme de « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » en vertu de la législation sur la sécurité. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions faites implicitement ou explicitement. Ces différences peuvent être attribuées à de nombreux facteurs, notamment le risque géopolitique, la volatilité des marchés, l'impact des fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, les prix erronés, l'environnement (durcissement des réglementations), les situations géologiques imprévues, les conditions d'exploitation défavorables, les risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, les changements dans les politiques ou réglementations gouvernementales (lois et politiques), l'incapacité d'obtenir les permis et approbations nécessaires des organismes gouvernementaux, ou tout autre risque associé à l'exploitation minière et au développement. En particulier, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la réalisation de l'acquisition proposée du projet Kiniero, le développement et l'exploitation potentiels du projet Kiniéro et des propriétés minières existantes et le plan d'affaires de la Société, y compris la réalisation d'études de faisabilité ou la prise de décisions de production à cet égard. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne peut donner aucune assurance qu'elles s'avéreront exactes. Étant donné que les énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques. Ces hypothèses et risques comprennent, sans s'y limiter, les hypothèses et risques associés à la capacité de la Société à remplir les conditions préalables à l'acquisition, y compris l'obtention des approbations réglementaires, l'achèvement de l'examen préalable de la Société en ce qui concerne l'acquisition proposée, et la capacité de la Société à obtenir le financement prévu pour entreprendre ses programmes de travaux futurs, et les résultats des futures activités d'exploration de la Société. Rien ne garantit que les circonstances énoncées dans ces prévisions se produiront, ou même profiteront à Robex, le cas échéant. Les prévisions sont basées sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de la publication. Robex ne s'engage pas à apporter des mises à jour ou des modifications à ces prévisions accessibles au public en fonction de nouvelles informations ou de nouveaux événements, ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur la sécurité applicables l'exigent.

La conclusion de la Transaction est sujette à un certain nombre de conditions, y compris, mais sans s'y limiter, à l'approbation par la Bourse. Rien ne garantit que la Transaction soit réalisée telle que proposée, ou simplement menée à terme. Les investisseurs sont avertis que, sauf indication contraire dans un communiqué de presse ultérieur concernant la Transaction, toute information publiée ou reçue par rapport à la Transaction peut ne pas être exacte ou complète et ne doit pas être invoquée. La négociation des titres de la Société doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX Inc. ne s'est prononcée en aucune façon sur la transaction proposée, et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la moindre responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué.