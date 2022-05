ROBEX : UNE AMÉLIORATION IMPORTANTE DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS

Ville de Québec, Québec, le 30 mai 2022 - Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX) est heureuse de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2022.

Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Résumé corporatif trimestriel

Opérations :

Le nombre d'onces produites a été de 12 089 onces, en progression de 14 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les actions mises en place par nos équipes nous ont permis de continuer à optimiser la capacité de traitement de l'usine de Nampala. Le remplacement des pompes de cyclone, effectué en décembre dernier, a répondu aux attentes avec un rendement supérieur en volume. Un programme de forage d'eau a été démarré en début d'année 2022 pour soutenir l'augmentation de la capacité de l'usine.

Conformément au nouveau plan minier, le ratio de de découverture est fortement en baisse (3,2 comparativement à 5,7 pour la même période en 2021), entraînant la baisse du coût de maintien tout inclus (par once vendue) de 33 %, soit passant de 1 732 $ à 1 166 $.

Exploration :

Nous avons continué les travaux d'exploration importants sur l'ensemble de nos permis (géochimie, réinterprétation géophysique, échantillonnage de surface), sur la zone de cisaillement sénégalo-malienne (Sanoula et Diagounté) ainsi que sur nos permis adjacents à Nampala (Mininko et Gladié), en investissant un montant de 316 000 $ au cours du premier trimestre de 2022. Des forages par circulation inversée et au diamant ont commencé au début de l'année 2022 avec pour objectif d'augmenter les ressources. Une compilation de l'ensemble des travaux de géologie sera effectuée et publiée au courant du troisième trimestre.

Finances :

Une teneur plus élevée (0,82 g/t comparativement à 0,76 g/t pour la même période en 2021) et une hausse du prix moyen de l'or (2 365 $ par once comparativement à 2 281 $ par once pour la même période en 2021) ont eu pour effet d'augmenter significativement le résultat opérationnel de 53 % et les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 43 %. Tout en améliorant ses flux de trésorerie, le Groupe continue son désendettement avec une trésorerie nette au 31 mars 2022 de 3,1 millions $ par rapport à 9,3 millions au 31 décembre 2021.

Transaction :

La Société poursuit ses efforts afin de compléter l'étude de préfaisabilité du projet de Kiniéro en Guinée, les travaux comptables, ainsi que l'intégration des équipes et des processus de Sycamore, en vue de satisfaire toutes les conditions préalables à la réalisation de la transaction avec pour objectif de clôturer cette transaction avec la société Sycamore Mining Ltd d'ici la fin du deuxième trimestre.

Georges Cohen, président de Robex, a déclaré : « Un trimestre en forte amélioration sur tous les plans. Je suis très heureux de constater que les investissements et le travail des équipes sur l'ensemble de l'année 2021 portent ses fruits. Notre bilan financier s'est renforcé et nous permet d'envisager avec sérénité notre nouvelle phase de croissance avec l'exploration de nos propriétés et notre nouveau projet de développement en Guinée. »

Faits saillants de l'exploitation et des résultats financiers du premier trimestre de 2022

Trimestres terminés les 31 mars 2022 2021 Variation Onces d'or produites 12 089 10 642 +14 % Onces d'or vendues 13 671 11 502 +19 % (arrondis au millier de dollars près) Revenus - Ventes d'or 32 333 000 26 241 000 +23 % Résultat opérationnel 15 363 000 10 035 000 +53 % Résultat net attribuable aux actionnaires 12 505 000 9 710 000 +29 % Résultat de base par action 0,021 0,016 +29 % Résultat dilué par action 0,021 0,016 +29 % Montants ajustés Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires[i] 12 394 000 9 604 000 +29 % Par actioni 0,021 0,016 +29 % Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation[ii] 16 481 000 11 526 000 +43 % Par actioni 0,027 0,019 +43 % Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 365 2 281 +4 % Coût de maintien tout inclus (par once vendue)i 1 166 1 732 -33 % Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue)i [iii] 851 1 053 -19 % Au 31 mars 2022 Au 31 décembre 2021 Variation Total de l'actif 137 074 000 142 668 000 -4 % Total du passif 29 311 000 44 020 000 -33 % Dette (trésorerie) nette[iv] (3 074 000) (9 281 000) -66 %

Exploitation minière (or):

Trimestres terminés les 31 mars 2022 2021 Données d'exploitation Minerai extrait (tonnes) 638 772 477 350 Minerai traité (tonnes) 509 374 472 410 Stérile extrait (tonnes) 2 074 601 2 720 038 Ratio de découverture opérationnel 3,2 5,7 Teneur traitée (g/t) 0,82 0,76 Récupération (%) 90,1 % 92,8 % Onces d'or produites 12 089 10 642 Onces d'or vendues 13 671 11 502 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Produits - Ventes d'or 32 333 000 26 241 000 Charges d'exploitation minière (8 934 000) (9 188 000) Redevances minières (1 002 000) (656 000) Charges administratives (3 178 000) (2 244 000) Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (2 443 000) (2 632 000) Résultat opérationnel sectoriel 16 776 000 11 521 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 365 2 281 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)i 17 18 Coût comptant total (par once vendue)i 727 856 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)i 1 166 1 732 Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue)i iii 851 1 053 Charges administratives (par once vendue) 232 195 Amortissement des immobilisations (par once vendue) 179 229

Pour plus d'informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l'adresse : robexgold.com. Ces rapports et d'autres documents produits par la Société sont également disponibles à l'adresse : sedar.com.

Pour plus d'informations :

Benjamin Cohen, chef de la direction

Aurélien Bonneviot, relation investisseurs et développement des affaires

a.bonneviot@robexgold.com

investor@robexgold.com

Siège social : +1(581) 741-7421

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l'instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d'intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d'environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d'exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l'exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu'elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s'engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l'exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.

[i] Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat net ajusté de base par action, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action, le coût comptant d'exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus (ou AISC) et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

[ii] Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

[iii] Le coût de maintien tout inclus ajusté exclut les frais de découverture et les dépenses d'exploration.

[iv] Se reporter à la section « État de la dette (trésorerie) nette » du rapport de gestion.