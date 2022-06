Ressources Robex : Alain William nommé chef de la direction financière

VILLE DE QUÉBEC, 17 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX) est heureuse d’annoncer la nomination d’Alain William au poste de chef de la direction financière. M. William se joint à la Société le 17 juin 2022, et intègre Robex avec plus de 25 ans d’expérience en finance, principalement en tant qu’analyste en métaux et mines.



« Je suis ravi d’accueillir Alain au sein de l’équipe de direction de Robex, » a déclaré Benjamin Cohen, chef de la direction de Robex. « Alain nous fera bénéficier d’une vaste expérience et d’un jugement éprouvé, et sera un contributeur précieux pour guider notre Société dans la construction d’un groupe multi-mines et multi-pays en Afrique de l’Ouest. »

M. William dirigera l’équipe des finances et de la comptabilité du Groupe et rendra compte directement à Benjamin Cohen. M. William remplace M. Augustin Rousselet, qui demeure au sein de la Société en tant que chef des opérations, ce qui lui permettra de consacrer tout son temps et ses efforts sur les opérations de Nampala et l’intégration future du projet Sycamore.

À propos de Ressources Robex Inc.

Ressources Robex Inc. est une compagnie minière canadienne inscrite au TSX-V avec des propriétés d’exploration et une mine en opération au Mali. La Société possède un modèle d’affaires éprouvé qui a produit d’excellents résultats avec la mine de Nampala. Fort de cette expérience, Robex s’efforce maintenant de croître en Afrique de l’Ouest en acquérant ou en développant de nouvelles mines.

