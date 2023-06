Ressources Robex Inc. est une société d'exploitation et d'exploration minière basée au Canada. La société exploite la mine de Nampala et détient cinq permis d'exploration au Mali. Trois des permis de la société sont situés dans le sud du Mali (Mininko, Kamasso et Gladie), tandis que les deux autres sont situés dans la région occidentale du pays (Sanoula et Diangounte). Ses permis d'exploration de Mininko couvrent plus de 62 kilomètres carrés (km2) et sont situés à environ 57 kilomètres (km) au sud-ouest de la ville de Sikasso et à 21 km au sud du village de Niena. Ses permis d'exploration de Kamasso couvrent plus de 100 km2 et sont situés à environ 74 km au sud-ouest de Sikasso et à 35 km au sud du village de Niena. Ses permis d'exploration de Gladie couvrent plus de 52 km2. Son permis d'exploration de Sanoula couvre environ 31,5 km2. Il est situé à environ 58 km au nord-nord-ouest de la ville de Kenieba et à 120 km au sud de la ville de Kaye. Son permis Diangounte couvre environ 52,14 km2.

Secteur Or