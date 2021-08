Ressources Robex Inc. : résultats du deuxième trimestre de 2021 en amélioration — perspectives positives

QUÉBEC, 27 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) publie ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 juin 2021.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Le deuxième trimestre de l’année 2021 montre une amélioration et nous pensons que cette tendance va se poursuivre dans les prochains mois.

Nous travaillons toujours sur notre stratégie d’excavation en élaborant un nouveau plan minier sur la totalité de la durée de vie de la mine qui nous permettra d’optimiser l’exploitation de nos ressources et planifier notre trésorerie à plus long terme.

La mine continue à progresser avec le démarrage d’un concasseur à cône. Cet équipement en fonctionnement va être optimisé par des améliorations du circuit de l’usine qui sont en commande. Ceci permettra de mieux bénéficier de l’apport de cette nouvelle installation et d’augmenter la proportion de minerai de transition traité. Autrement dit, cela va permettre de traiter un minerai plus dur et généralement de plus haute teneur situé au fond de l’ancienne fosse.

Concernant les nouvelles fosses, le décapage reste temporairement important. Nos travaux d’optimisation de notre plan minier nous montrent que les opérations coûteuses de décapage devraient bientôt diminuer. Les performances en volume de la production et la remontée des teneurs nous ont permis d’améliorer notre situation de trésorerie bien que nous ayons de la difficulté à nous faire rembourser la TVA, soit 8,4 millions $ à recevoir au 30 juin 2021.

Les travaux de construction de la centrale solaire ont bien commencé et se termineront durant le premier trimestre 2022.

Les procédures mises en place depuis l’année dernière pour lutter contre la COVID-19 sont toujours en vigueur sur le site minier et nous ont permis jusqu’à présent de ne pas impacter nos opérations, mais nous restons vigilants.

Faits saillants :

VENTES D’OR DE 11 739 ONCES à 26,1 MILLIONS $

Ventes d’or de 26,1 millions $ pour le deuxième trimestre de 2021 comparativement à 15,7 millions $ pour la même période en 2020. Cette augmentation est due à une plus grande quantité d’or vendue , soit 11 739 onces comparativement à 6 500 onces. Au 30 juin 2020, 7 831 onces de lingots d’or étaient disponibles à la vente et ont été vendues au cours du troisième trimestre de 2020.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 9,8 MILLIONS $, EN FORTE AMÉLIORATION

Résultat opérationnel de 9,8 millions $ comparativement à 0,2 million $ pour la même période en 2020, incluant respectivement 3,2 millions $ et 6,8 millions $ d’amortissement des immobilisations.

FLUX POSITIFS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATIONi DE 12,4 MILLIONS $

Flux positifs de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 12,4 millions $ comparativement à 7,5 millions $ pour la même période en 2020.

DETTE À LONG TERME STABLE

Total de la dette à long terme du Groupe de 6,9 millions $ au 30 juin 2021 comparativement à 6,6 millions au 31 décembre 2020, comprenant des nouveaux emprunts bancaires pour en autres acheter des véhicules et réduire ces coûts.

FONDS DE ROULEMENT POSITIF EN LÉGÈRE HAUSSE

Fonds de roulement positif de 10 millions $ au 30 juin 2021 comparativement à un fonds de roulement positif de 8,8 millions $ au 31 décembre 2020.

IMPORTANTS TRAVAUX DE DÉCOUVERTURE DE 6,6 MILLIONS $

Comme planifié, l’augmentation des coûts de production capitalisés à titre de frais de découverture de 4,3 millions $ par rapport à la même période en 2020 est expliquée par l’ouverture de 4 nouvelles fosses autour de la fosse principale. Un total de 2,4 millions de tonnes de stérile ont été extraites représentant un taux de découverture moyen de 4,8. Comme indiqué précédemment, ces coûts devraient se réduire avec le nouveau plan minier.

INVESTISSEMENTS EN EXPLORATION D’ENVIRON 1,8 MILLION $

Investissements en exploration de 1 million $ sur le permis d’exploitation de Nampala et de 0,8 million $ sur les permis d’exploration de Mininko et Sanoula.

Exploitation minière – Nampala :

Trimestres terminés

les 30 juin Semestres terminés

les 30 juin 2021 2020 2021 2020 Données d’exploitation Minerai extrait (tonnes) 507 986 456 091 985 336 958 371 Minerai traité (tonnes) 474 435 483 460 946 845 960 180 Stérile extrait (tonnes) 2 413 671 1 014 426 5 133 709 2 365 232 Ratio de découverture opérationnel 4,8 2,2 5,2 2,5 Teneur traitée (g/t) 0,82 1,00 0,79 1,05 Récupération 89,2% 89,5% 90,9% 89,1% Onces d’or produites 11 124 13 921 21 766 28 839 Onces d’or vendues 11 739 6 500 23 241 21 146 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Revenus — Ventes d’or 26 051 000 15 714 000 52 292 000 46 578 000 Charges d’exploitation minière 8 892 000 3 728 000 18 080 000 11 163 000 Redevances minières 653 000 370 000 1 309 000 1 141 000 Charges administratives 2 196 000 2 551 000 4 440 000 4 200 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 190 000 6 759 000 5 822 000 14 147 000 Résultat opérationnel sectoriel 11 120 000 2 306 000 22 641 000 15 927 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 219 2 418 2 250 2 203 Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) ii 18 15 18 16 Coût comptant total (par once vendue) ii 813 631 834 582 Coût de maintien tout inclus (par once vendue) ii 1 560 1 261 1 645 1 058 Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue) ii 912 747 981 725 Charges administratives (par once vendue) 187 392 191 199 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (par once vendue) 272 1 040 251 669

Pour plus d’informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l’adresse : robexgold.com. Ces rapports et d’autres documents produits par la Société sont également disponibles à l’adresse : sedar.com.

Mot du président, M. Georges Cohen :

« Nous sommes heureux de vous présenter les résultats pour le deuxième trimestre de 2021. Comme annoncé lors de la publication du trimestre précédent, nous voyons déjà une amélioration importante par rapport au premier trimestre de 2021 avec une production en hausse de 4,5 % et un coût de maintien tout inclus ii en baisse de 10 %. Cette amélioration devrait se poursuivre sur le reste de l’année grâce à toutes les initiatives opérationnelles que nous avons mises en place pendant ce premier semestre pour optimiser l’ensemble de notre opération (révision du plan minier stratégique, investissements dans l’usine, amélioration de la capacité de traitement).

Nous continuons de travailler ardemment sur toutes les options de croissance des activités de Robex. »

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment géopolitiques, à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.

i Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

ii Le coût comptant d’exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.