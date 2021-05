Ressources Robex Inc. : résultats du premier trimestre de 2021 et consolidation de l'avenir

QUÉBEC, 28 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) publie ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2021.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Le premier trimestre de l’année 2021 a été, conformément à nos prévisions, impacté à double titre par la baisse de production liée aux faibles teneurs du dessus des nouvelles fosses exploitées et une augmentation du ratio de découverture qui a augmenté également du fait des nouvelles fosses. Ce travail de fond indispensable nous permet de préparer l’avenir.

Avec la fin du programme d’exploration 2020 au premier trimestre de 2021 et des travaux de décapage des nouvelles fosses au cours du deuxième trimestre de 2021 ainsi que notre préparation à la saison des pluies, Robex devrait être en mesure d’améliorer sa rentabilité pour le second semestre de l’année.

Un travail d’optimisation du plan stratégique minier a été engagé, afin de définir plus précisément la durée de vie de mine de Nampala et calculer les différents paramètres économiques pour préparer une potentielle expansion de l’usine.

À ce jour, les opérations de la mine n’ont pas été impactées par les évènements au Mali. La COVID-19 ne nous a pas posé de difficultés au cours du trimestre.

Nous réitérons donc nos objectifs pour 2021 de production supérieure à 51 000 onces avec un coût de maintien tout inclusi entre 900 $ et 1 000 $ par once vendue.

Faits saillants du premier trimestre de 2021 :

TRAVAUX DE DÉCOUVERTURE DE 6,8 MILLIONS $

Un total de 2,7 millions de tonnes de stérile ont été extraites représentant un ratio de découverture de 5,7.



VENTES D’OR DE 26,2 MILLIONS $

Ces ventes sont composées de 11 502 onces d’or et ont été soutenues par un prix de vente moyen réalisé de 2 281 $ par once vendue.



RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 10 MILLIONS $

Résultat opérationnel de 10 millions $, incluant 2,6 millions $ d’amortissement des immobilisations. Le résultat opérationnel est donc de 38,2 % en pourcentage du chiffre d’affaires.



FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION ii DE 11,5 MILLIONS $





DETTE À LONG TERME RÉDUITE À 5,9 MILLIONS $

Le Groupe continue d’améliorer sa santé financière en se désendettant. La dette à long terme de la Société est passée de 6,6 millions $ au 31 décembre 2020 à 5,9 millions $ au 31 mars 2021 malgré 2 nouveaux emprunts bancaires totalisant 0,8 million $ pour financer l’achat de nouveaux véhicules légers.



AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES DE 3,9 MILLIONS $ DEPUIS LA FIN DE L’ANNÉE 2020

La valeur comptable de l’actif total détenu par les actionnaires ordinaires s’élève à 94 millions $ au 31 mars 2021, incluant des bénéfices non répartis de 17,9 millions $.



FONDS DE ROULEMENT POSITIF DE 8 MILLIONS $ AU 31 MARS 2021





INVESTISSEMENTS EN EXPLORATION DE 1,8 MILLION $

Investissements en exploration de 1 million $ sur le permis de Nampala et de 0,8 million $ sur le permis de Mininko pour le premier trimestre de 2021.



ACQUISITION D’UN NOUVEAU PERMIS D’EXPLORATION

La Société continue ses démarches afin de réaliser l’acquisition du permis Gladié. Pour rappel, ce permis d’exploration d’une superficie de 52 km2 est contigu à notre propriété de Nampala.



Perspectives pour le reste de l’année 2021 :

Pour le reste de l’année, le Groupe se concentre sur les objectifs suivants :

Réduction du ratio de découverture : Après l’investissement important en 2020 et sur le premier trimestre pour l’ouverture des quatre nouvelles fosses, les activités d’exploitation devraient retrouver un ratio de découverture et des teneurs en ligne avec le plan minier à long terme.

Optimisation de la capacité de traitement : Avec l’installation de nouveaux équipements (convoyeur, ligne de rejet, pompes pour les cyclones, tamis « double deck »), nous souhaitons augmenter progressivement la capacité de l’usine. L’investissement réalisé pour le concasseur à cône nous permettra de traiter du minerai de transition plus riche.



Empreinte environnementale : La mise en activité d’une centrale solaire, en partenariat avec VIVO Energy, devrait démarrer d’ici la fin de l’année, ce qui nous permettra de diminuer nos coûts énergétiques et notre empreinte environnementale.

Croissance : Avec des investissements continus en exploration, la Société a l’intention de développer ses permis autour de Nampala, mais aussi ceux à l’ouest du Mali. En parallèle, nous continuons à étudier des opportunités de croissance externe qui nous permettraient de construire une deuxième mine.



Exploitation minière – Nampala :

Trimestres terminés les 31 mars 2021 2020 Données d’exploitation Minerai extrait (tonnes) 477 350 502 280 Minerai traité (tonnes) 472 410 476 720 Stérile extrait (tonnes) 2 720 038 1 350 806 Ratio de découverture opérationnel 5,7 2,7 Teneur traitée (g/t) 0,76 1,10 Récupération (%) 92,8 % 88,8 % Onces d’or produites 10 642 14 918 Onces d’or vendues 11 502 14 646 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Produits — Ventes d’or 26 241 000 30 864 000 Charges d’exploitation minière 9 188 000 7 436 000 Redevances minières 656 000 770 000 Charges administratives 2 244 000 1 650 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 2 632 000 7 387 000 Résultat opérationnel sectoriel 11 521 000 13 621 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 281 2 107 Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) ii 18 17 Coût comptant total (par once vendue) ii 856 560 Coût de maintien tout inclus (par once vendue) ii 1 732 968 Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue) ii 1 053 715 Charges administratives (par once vendue) 195 113 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

(par once vendue) 229 504

Pour plus d’informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l’adresse : robexgold.com. Ces rapports et d’autres documents produits par la Société sont également disponibles à l’adresse : sedar.com.

Mot du président, M. Georges Cohen :

« Nos résultats du premier trimestre restent satisfaisants compte tenu de notre contexte de développement et sont encore impactés par les investissements budgétés de 2020, qui sont désormais terminés, et la préparation de l’avenir de la mine par l’ouverture des nouvelles fosses. Nous avons beaucoup investi pour l’avenir de Nampala et nous avons maintenant une opération solide qui devrait permettre d’améliorer la rentabilité au cours du second semestre et de revenir à des ratios comparables à ceux de 2020. Nous travaillons désormais vers une phase de croissance du Groupe pour répliquer notre succès de Nampala.

Je tiens à féliciter tous nos collaborateurs qui travaillent dans un contexte compliqué au Mali et qui font tout pour atteindre les objectifs de la direction. Il est difficile de comprendre les ramifications de la crise politique actuelle, mais nous pouvons vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de nos employés et la pérennité des opérations. »

Assemblée générale annuelle :

L’assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 se déroulera, une fois de plus, dans un format virtuel uniquement le mercredi 30 juin à 10h00 (heure de l’Est). Pour participer à l’assemblée virtuelle, vous devez obligatoirement réserver votre place en vous inscrivant en ligne au https://inscriptions.digicast.ca/form-5899372/Robex210625, au plus tard le mardi 22 juin 2021 à 17h (heure de l’Est).

Tous les détenteurs d’actions ordinaires de Ressources Robex Inc. inscrits en date du 31 mai 2021 sont invités à inscrire leur vote selon les instructions reçues. Pour être valide, le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote doit parvenir à Services aux investisseurs Computershare Inc. (« Computershare ») par Internet, par téléphone ou par la poste à leur bureau au 100, avenue University, 8e étage, Toronto, (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard le 28 juin 2021, à 17 h (heure de l’Est).

Vous pouvez désormais consulter l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs — Documents financiers et autres, ou sur SEDAR.

i Le coût comptant d’exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

ii Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.