Robex Resources : 2021 / Rapports de gestionRAPPORT DE GESTION T2 2021

[R A P P O R T D E G E S T I O N] 2ème trimestre 2021

RESSOURCES ROBEX INC. est une société minière canadienne menant des activités d'exploitation et d'exploration au Mali, en Afrique, dont les actions sont négociées au Canada à la Bourse de Croissance TSX (symbole : RBX). La Société exploite actuellement la mine de Nampala, et est titulaire de quatre permis d'exploration au Mali. La priorité stratégique de ROBEX consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion de ses actifs existants et la recherche d'opportunités de croissance stratégique.

Le présent rapport de gestion a pour but de permettre au lecteur de mieux comprendre les activités de la Société, sa stratégie d'affaires et son rendement, ainsi que la façon dont elle gère le risque et les ressources en capital. Il a également pour but de montrer que la Société est un acteur citoyen et responsable engagé dans des actions aux effets durables. Ce rapport de gestion, daté du 27 août 2021, se veut un complément et un supplément à nos états financiers consolidés intermédiaires résumés (les « états financiers ») au 30 juin 2021. Nos états financiers et ce rapport de gestion sont destinés

fournir aux investisseurs une base raisonnable pour l'évaluation de notre résultat d'exploitation et de notre performance financière.

Nos états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (les « IFRS »). Toutes les valeurs monétaires figurant dans ce rapport de gestion sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Le présent rapport de gestion renferme des énoncés prospectifs. Il convient de porter une attention particulière aux facteurs de risque qui sont exposés aux sections « Risques et incertitudes » et « Énoncés prospectifs » du présent document.

Les termes « nous », « notre », « la Société », « le Groupe » ou « ROBEX » renvoient à RESSOURCES ROBEX INC. collectivement avec une, plusieurs ou l'ensemble de ses filiales, selon le cas.

1. FAITS IMPORTANTS

FAITS SAILLANTS DE L'EXPLOITATION ET DES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2021

Le deuxième trimestre de l'année 2021 montre une amélioration et nous pensons que cette tendance va se poursuivre dans les prochains mois.

Nous travaillons toujours sur notre stratégie d'excavation en élaborant un nouveau plan minier sur la totalité de la durée de vie de la mine qui nous permettra d'optimiser l'exploitation de nos ressources et planifier notre trésorerie à plus long terme.

La mine continue à progresser avec le démarrage d'un concasseur à cône. Cet équipement en fonctionnement va être optimisé par des améliorations du circuit de l'usine qui sont en commande. Ceci permettra de mieux bénéficier de l'apport de cette nouvelle installation et d'augmenter la proportion de minerai de transition traité. Autrement dit, cela va permettre de traiter un minerai plus dur et généralement de plus haute teneur situé au fond de l'ancienne fosse.

Concernant les nouvelles fosses, le décapage reste temporairement important. Nos travaux d'optimisation de notre plan minier nous montrent que les opérations coûteuses de décapage devraient bientôt diminuer. Les performances en volume de la production et la remontée des teneurs nous ont permis d'améliorer notre situation de trésorerie bien que nous ayons de la difficulté à nous faire rembourser la TVA, soit 8,4 millions $ à recevoir au 30 juin 2021.

Les travaux de construction de la centrale solaire ont bien commencé et serons complétés durant le premier trimestre 2022.

Les procédures mises en place depuis l'année dernière pour lutter contre la COVID-19 sont toujours en vigueur sur le site minier et nous ont permis jusqu'à présent de ne pas impacter nos opérations, mais nous restons vigilants.

