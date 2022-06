Robex Resources : Autres documents et politique corporatifRapport annuel 2021

MOT DU

PRÉSIDENT

C'est un Président heureux qui écrit ces lignes, car Robex a bien évolué.

En ce début d'année 2022, pendant que nous avons continué à améliorer Nampala, nous avons passé beaucoup de temps à trouver un nouveau projet minier ambitieux à intégrer dans notre Groupe.

Il a fallu des mois de recherches de projets et d'examens d'opportunités. Le travail réalisé a abouti au rapprochement entre Robex et Sycamore que nous avons annoncé le 20 avril dernier et qui va permettre de démarrerune nouvelle mine d'or en Guinée, à faible coût, et ainsi créer un Groupe produisant avec Nampala plus de 200 000 oz par an d'ici 2024.

Kiniéro est un grand projet minier avec énormément de potentiel géologique. Sycamore entrera dans Robex par un simple échange de titres, permettant ainsi de conserver la capacité financière des deux sociétés. Les ressources financières de Robex resteront donc intégralement disponibles pour les opérations de Nampala, la continuité de notre exploration et surtout, le démarrage du nouveau projet de Kiniéro.

Ce projet offre de surcroît des avantages inhabituels puisque le site a été en exploitation pendant 12 années jusqu'en mars 2014. Nous ne partons donc pas d'une terre vierge. Il existe déjà des infrastructures de toutes natures sur le site, qui ont été rénovées par Sycamore, et un investissement important a été réalisé en exploration et interprétation des données géologiques incluant les données historiques. Tout ceci a abouti à une compréhension très pointue de la géologie et la découverte de nouveaux gisements et d'extension sur la propriété.

Grâce à ce préexistant, les équipes de Robex et Sycamore ne travaillent pas seulement sur la clôture juridique, mais elles sont aussi entrées, depuis plusieurs mois déjà, dans les choses très concrètes et une collaboration prometteuse.

La mise en œuvre des synergies entre Robex et Sycamore a déjà commencé à donner ses fruits par la refonte complète du processus d'exploration de Robex grâce à l'expérience des géologues de Sycamore en Afrique de l'Ouest.

Les collaborateurs et cadres de Robex, apportant leur expertise dans le développement et l'exploitation d'usine, se sont d'ores et déjà rendus en Guinée pour consolider le projet de Kiniéro.

Robex a engagé des investissements en ingénierie et en exploration afin d'avancer sur l'étude de préfaisabilité de Kiniéro qui sera publiée au deuxième trimestre 2022.

Les travaux en commun, depuis plusieurs mois, ont permis de donner au projet Kiniéro une plus grande amplitude que celle envisagée initialement par Sycamore et d'en informer les autorités guinéennes qui ont donné leur accord pour ce qui deviendrait la 4e plus importante mine d'or en Guinée.

Robex entend appliquer avec rigueur à Kiniéro sa stratégie de développement durable et inclusive qui doit permettre à toutes les parties prenantes de prospérer.

Enfin, malgré une nouvelle année marquée par des crises locales, nous sommes fiers d'avoir pu continuer à apporter au Mali notre soutien aux populations locales et d'avoir maintenu, aux meilleurs standards, la sécurité de notre site minier de Nampala, notamment en renouvelant la certification ISO 45001.

Je profite de l'occasion pour remercier tous nos collaborateurs et partenaires partout dans le monde pour tous les efforts accomplis jusqu'à présent et de leur souhaiter, ainsi qu'à nos actionnaires, une belle année 2022.

Georges Cohen

PRÉSIDENT