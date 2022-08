Robex Resources : Rapports de gestionRapport de gestion T2 2022

Le présent rapport de gestion renferme des énoncés prospectifs. Il convient de porter une attention particulière aux facteurs de risque qui sont exposés aux sections « Risques et incertitudes » et « Énoncés prospectifs » du présent document.

Le présent rapport de gestion a pour but de permettre au lecteur de mieux comprendre les activités de la Société, sa stratégie d'affaires et son rendement, ainsi que la façon dont elle gère le risque et les ressources en capital. Ce rapport de gestion, daté du 29 août 2022, se veut un complément et un supplément à nos états financiers consolidés intermédiaires résumés (les « états financiers ») au 30 juin 2022. Nos états financiers et ce rapport de gestion sont destinés à fournir aux investisseurs une base raisonnable pour l'évaluation de notre résultat d'exploitation et de notre performance financière.

RESSOURCES ROBEX INC. est une société minière canadienne menant des activités d'exploitation et d'exploration au Mali, en Afrique, dont les actions sont négociées au Canada à la Bourse de Croissance TSX (symbole : RBX). La Société exploite actuellement la mine de Nampala et est titulaire de cinq permis d'exploration au Mali. La priorité stratégique de ROBEX consiste à maximiser la valeur pour ses actionnaires par la gestion de ses actifs existants et la recherche d'opportunités de croissance stratégique.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat net ajusté de base par action, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action, le coût de maintien tout inclus et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du présent rapport à la page 35.

RÉSUMÉ CORPORATIF TRIMESTRIEL

Opérations :

Le nombre d'onces produites a été de 12 185 onces, en progression de 9,5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les actions mises en place par nos équipes nous ont permis de continuer à optimiser la capacité de traitement de l'usine de Nampala. L'installation du nouveau trommel au début du mois de juin a permis d'augmenter la production en améliorant la disponibilité de l'usine.

Conformément au nouveau plan minier, le ratio de découverture est légèrement en baisse (4,1 comparativement à 4,8 pour la même période en 2021), ce qui a entraîné une diminution de 1,3 % du coût de maintien tout inclus (par once vendue)1, passant de 1 540 $ à 1 560 $.

Exploration :

Robex a poursuivi d'importants travaux d'exploration sur l'ensemble de ses permis au cours du deuxième trimestre de 2022, comprenant de la géochimie des sols à l'échelle de la licence (BLEG), des réinterprétations géophysiques, de la télédétection, de l'échantillonnage d'éclats de roche de surface mais aussi du forage circulation inverse (RC) et au diamant (DD). Ces travaux d'exploration ont été réalisés sur chacun des permis de zone de cisaillement sénégalo‐malienne (Sanoula et Diangounté) ainsi que sur les permis voisins de Nampala (Mininko et Gladié). RC et DD ont démarré en début d'année avec l'objectif d'augmenter la ressource globale. Une compilation des travaux géologiques sera faite au cours du troisième trimestre pour établir notre programme d'exploration de 2023 combiné à celui de Kiniéro.

Finances :

Une teneur plus élevée (0,84 g/t comparativement à 0,82 g/t pour la même période en 2021) et une légère hausse du prix de vente moyen de l'or (2 400 $ par once comparativement à 2 219 $ par once pour la même période en 2021) ont eu pour effet d'augmenter le résultat opérationnel de 17 %. Tout en améliorant ses flux de trésorerie, le Groupe continue son désendettement avec une trésorerie nette2 au 30 juin 2022 de 2,6 millions $ par rapport à 3,1 millions au 31 mars 2021.

Transaction :

La Société a poursuivi ses efforts pour compléter l'étude de préfaisabilité du projet de Kiniéro en Guinée qui a été annoncée le 29 août. Pour clôturer la transaction, les travaux comptables ainsi que l'intégration des équipes et des processus de Sycamore, sont en cours en vue de satisfaire toutes les conditions préalables. L'objectif du Groupe est de clôturer cette transaction avec la société Sycamore Mining Ltd d'ici la fin du troisième trimestre.

PERSPECTIVES ET STRATÉGIE POUR LE RESTE DE L'ANNÉE 2022 3 : ANNÉE DE TRANSFORMATIONS

Le rapprochement avec Sycamore Mining Ltd en 2022 marque un changement majeur dans la dimension du Groupe Robex. Ce rapprochement fait entrer le Groupe dans une phase intense d'intégration opérationnelle, comptable et financière. La construction de Kiniéro s'accélérant, le Groupe est focalisé sur l'organisation de la société pour supporter la phase de construction du projet et atteindre l'objectif de première coulée pour Kiniéro au premier trimestre 2024. Nampala bénéficie

Le coût de maintien tout inclus (ou AISC) est une mesure financière non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du présent rapport à la page 35. Se reporter à la section « État de la dette (trésorerie) nette » du présent rapport à la page 13. Cette rubrique contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Énoncés prospectifs » du présent rapport pour de plus amples détails sur les énoncés prospectifs.

