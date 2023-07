ROBEX PUBLIE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2022

Ville de Québec, Québec, le 28 avril 2023 - Ressources Robex Inc. (« Robex », le « Groupe » ou la « Société ») (TSXV: RBX) est heureuse de publier aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2022.

Tous les montants et données financières sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Faits saillants de l'exercice 2022

Résumé des résultats d'exploitation minière (or) durant l'exercice 2023

Opérations

Pour la période de douze mois terminés le 31 décembre 2022, la production a atteint 46 651 onces, stable (+0,2%) par rapport à la période comparable de 2021. L'année 2022 a été plus difficile que les précédentes, entraînant une production légèrement en dessous des estimations de la direction qui étaient de 50 000 onces. La limitation de la production de l'usine a été causée notamment par une pluviométrie exceptionnelle. À cela ce sont ajoutées les émeutes du 15 décembre 2022 (les « Événements de décembre 2022 ») résultant de l'intrusion d'un groupe d'orpailleurs dans le périmètre des opérations à la suite d'une altercation avec un gendarme ayant causé un mort et un blessé parmi les orpailleurs. Ces événements ont entraîné un arrêt temporaire de la production d'une durée d'environ 72 heures puis la dégradation de la performance de l'usine consécutive à la destruction du laboratoire d'analyses. La mise en service du nouveau trommel ainsi que la plus forte teneur d'alimentation (0,81g/t comparativement à 0,79g/t pour la même période en 2021) n'ont pas permis de compenser complètement les difficultés de l'année.

Exploration

En vue de développer ses biens miniers, la Société a débuté des travaux d'exploration (géochimie, réinterprétation de la géophysique, échantillons de surface) sur la zone de cisaillement sénégalo-malienne (Sanoula et Diagounté) ainsi que sur les permis adjacents à Nampala (Mininko et Gladié). Les forages par circulation inversée (RC) et au diamant ont débuté au début de l'année 2022 avec comme objectif d'augmenter les ressources. Une refonte complète du processus d'exploration de la Société est en cours avec l'équipe de géologues de Sycamore.

Finances

Le résultat opérationnel 2022 a atteint 41 647 586 $ comparativement à 37 210 163 $ en 2021 et ce, grâce à la combinaison de la hausse de 4,4 % de la quantité d'or vendue à 48 029 onces (vs 46 002 onces en 2021) et de la montée du prix de l'or, ce qui a permis de compenser la hausse des coûts de l'énergie. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires en 2022 de 30 777 719 $ est en nette hausse comparativement à 15 892 676 $ en 2021 qui intégrait une provision exceptionnelle d'impôt de 14 276 807 $ comptabilisée à la suite de la réception d'un projet d'avis de cotisation relativement aux exercices 2016 à 2018.

Perspectives de la direction pour l'exercice 2023

En 2022, l'acquisition stratégique de Sycamore Capital CY Limited, Sycamore Mining Limited, Sycamore Mine Guinée SAU et Sycamore Trading Limited (« le Groupe Sycamore »), un portefeuille de quatre permis d'exploitation (le « projet de Kiniéro » ou « Kiniéro ») en République de Guinée a entériné la transformation de Robex qui souhaite devenir un producteur d'or de taille intermédiaire en Afrique de l'Ouest. L'année 2023 devrait être consacrée à l'accélération de la construction de la mine de Kiniéro et la mise en place de son financement. L'exploitation de la mine de Nampala débutée en 2017 reste au cœur de la stratégie de Robex qui pourra bénéficier de l'expérience de l'équipe de géologues héritée du Groupe Sycamore qui travaille maintenant au sein de RBX Technical Services Ltd. La direction continue d'implémenter une stratégie de croissance soutenable et inclusive appuyée par une approche financière prudente et équilibrée. Les objectifs du Groupe pour 2023 sont les suivants:

Ces prévisions constituent de l'information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Les perspectives de Robex représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière de la Société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est avisé que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez-vous reporter à la section intitulée « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » de ce communiqué pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des prévisions financières fournies ci-dessus.

Régime d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour

La Société est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration a adopté un régime d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les modifications ont pour effet d'augmenter le nombre total d'actions pouvant être émises dans le cadre du régime et d'ajouter des modifications d'ordre administratif pour tenir compte des modifications apportées à la Politique 4.4- Rémunération en titres de la TSXV. Le nombre total d'actions ordinaires qui peuvent être émises aux termes du régime d'options d'achat d'actions modifié et mis à jour ne peut excéder 84 405 440 actions, ce qui représente environ 10 % des actions émises et en circulation de la Société.

Proposition d'un regroupement d'actions à raison de 10 pour un

La Société est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration a également approuvé en date d'aujourd'hui une proposition de regroupement d'actions (ou un fractionnement inversé) à raison de 10 pour 1 (le « regroupement »), sous réserve de l'approbation des actionnaires de la Société à la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire qui aura lieu le 29 juin 2023 (l'« assemblée ») et du respect des exigences de la TSXV. En effet, le conseil d'administration de la Société estime qu'il pourrait être souhaitable d'effectuer le regroupement [afin de faciliter la mobilisation de capitaux supplémentaires dans l'avenir. Étant donné que la Société envisage de mettre en œuvre le regroupement à une date ultérieure (laquelle sera déterminée par le conseil, à son entière discrétion), il est dans l'intérêt de la Société d'obtenir l'approbation du regroupement à l'assemblée. À l'assemblée, les actionnaires seront donc invités à examiner et, s'ils le jugent souhaitable, à approuver une résolution extraordinaire (la « résolution relative au regroupement d'actions ») autorisant la Société à procéder au regroupement, sous réserve de l'approbation de la TSXV. Afin d'être adoptée, la résolution relative au regroupement d'actions devra être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les porteurs des actions ordinaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée En date des présentes, 844 054 403 actions ordinaires de la Société sont émises et en circulation. Si le regroupement était mis en œuvre en date des présentes, la Société aurait environ 84 405 440 actions ordinaires en circulation après la réalisation du regroupement. La Société cherche à obtenir l'approbation des actionnaires quant au regroupement afin que son conseil puisse disposer de la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre le regroupement à une date ultérieure. Ni la dénomination de la Société, ni ses statuts de constitution ne seront modifiés en raison du regroupement.

Nonobstant ce qui précède, rien ne garantit que le conseil décidera de mettre en œuvre le regroupement.

Conférence téléphonique et webdiffusion du quatrième trimestre de 2023

Robex présentera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 lors d'un webinaire en direct organisé par Renmark Financial le 2 mai 2023 à 9 h 00 HAE.

INFORMATION DÉTAILLÉE

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Cependant, la Société présente aussi les mesures financières non conformes aux IFRS, ratios financiers non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires suivantes, pour lesquelles il n'existe pas de définition dans les IFRS : résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, dette nette et flux de trésorerie ajusté liés aux activités d'exploitation (mesures financières non conformes aux IFRS), résultat net ajusté attribuable aux actionnaires par action et flux de trésorerie ajusté liés aux activités d'exploitation par action (ratios financiers non conformes aux IFRS), prix de vente moyen réalisé (par once d'or vendue), coût de maintien tout inclus (par once d'or vendue) et coût de maintien tout inclus ajusté (par once d'or vendue) (mesures financières supplémentaires). La Société présente ces mesures puisqu'elles peuvent fournir des informations utiles permettant aux investisseurs de mieux évaluer le rendement de la Société et sa capacité de générer des flux de trésorerie de ses activités. Puisque les mesures non conformes aux IFRS présentées dans ce communiqué n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d'autres sociétés. Par conséquent, elles visent à fournir des renseignements supplémentaires aux investisseurs et aux autres parties prenantes et ne doivent pas être considérées isolément ni être interprétées comme pouvant remplacer des mesures de rendement conformes aux IFRS. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS et ces mesures financières supplémentaires et informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion annuel 2022 de Robex (laquelle est incorporée par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web de Robex (www.robexgold.com). Les rapprochements et les calculs entre les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les mesures les plus comparables qui sont conformes aux IFRS sont présentés ci-dessous à la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

RAPPROCHEMENTS ET CALCULS

Calcul du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires et résultat net ajusté attribuable aux actionnaires par action

Calcul de flux de trésorerie ajusté liés aux activités d'exploitation et flux de trésorerie ajusté liés aux activités d'exploitation par action

Calcul de flux de dette nette

