Robex participera à une présentation virtuelle avec questions & réponses de Renmark le mardi 13 septembre 2022

QUÉBEC, 09 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. ("Robex", "the Group" or "the Company") (TSXV: RBX) en ligne avec notre stratégie de communication financière nous sommes heureux de participer à une présentation virtuelle organisée par Renmark Financial Communications Inc. pour discuter de notre dernière présentation corporative le mardi 13 septembre 2022 à 12 h 00 HAE. Robex invite toute les parties prenantes, investisseurs et toutes autres personnes intéressées à s’inscrire pour assister à cet événement en direct.



Cette présentation sera l’opportunité pour toutes les parties prenantes de comprendre notre stratégie long terme et de pouvoir poser des questions à l’équipe de direction.

La présentation sera animée par Alain William, et Aurélien Bonneviot, respectivement Chef de la Direction Financière et Directeur des Relations avec les investisseurs et développement corporatif. Les sujets qui seront abordés comprendront la dernière présentation aux investisseurs suivie d’une séance de questions-réponses en direct. Les investisseurs intéressés à participer à cet événement devront s’inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Pour rappel, l’inscription à l’événement en direct peut être limitée, mais l’accès à la rediffusion après l’événement se fera sur le site web de Robex.

À cette occasion, une nouvelle présentation corporative qui sera mise en ligne, ce jour, sur le site internet incluant les résultats de l’étude de préfaisabilité du projet de Kiniero.

MARDI 13 SEPTEMBRE, 2022, A 12:00 HAE

