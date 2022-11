Robex : résultats d'exploration du projet aurifère Kiniero du district de Mansounia central, y compris 32 m@1,32 g/t de surface et 51 m@2,64 g/t à partir de 3 m

QUÉBEC, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex », le « Groupe » ou la « Société ») (TSXV:RBX) a le plaisir d'annoncer les résultats d'exploration de sa propriété en Guinée.



Robex a le plaisir d'annoncer d'importants recoupements aurifères à proximité de la surface du gisement de Mansounia central, à 3 km au sud de la nouvelle usine Kiniero située sur le projet aurifère de Kiniero en Guinée. Les résultats géochimiques aurifères de Robex ont confirmé que le gisement Sabali sud récemment découvert (annoncé le 24 mai 2022) fait partie intégrante de la réouverture de la mine aurifère Kiniero. Il s'agit maintenant d'une partie d'un corridor minéralisé de cisaillement beaucoup plus vaste, appelé « corridor Sabali-Mansounia ».

Les interceptions clés comprennent :

MRC22-007 : 40 m à 1,00 g/t à partir de 6 m dont 7 m à 2,07 g/t à partir de 34 m

à partir de 6 m dont à partir de 34 m MRC22-014 : 32 m à 1,32 g/t à partir de 0 m, dont 4 m à 2,29 g/t à partir de 28 m 2 m à 1,36 g/t à partir de 49 m

à partir de 0 m, dont à partir de 28 m à partir de 49 m MRC22-042 : 51 m à 2,64 g/t à partir de 3 m dont 21 m à 4,81 g/t à partir de 10 m, dont 6 m à 3,17 g/t à partir de 42 m.



Andrew de Klerk, responsable de l'Exploration chez Robex, a déclaré : « Ces recoupements peu profonds de classe mondiale démontrent le potentiel élevé de ressources à proximité immédiate de la nouvelle usine de traitement Kiniero. Une longueur horizontale cumulée d'environ 8 km du corridor « Sabali-Mansounia » représente l'une des plus grandes zones contiguës de minéralisation aurifère au sud du bassin de Siguiri. Nous allons délimiter davantage ce dépôt prometteur au début de l'année 2023. »

Robex a mené une vaste campagne d'exploration géochimique par extraction de l'or par lixiviation brute (BLEG), initialement dans le secteur du permis d’exploitation de Kiniero et en conséquence dans le secteur du permis d’exploitation de Mansounia. Depuis lors, cette campagne d'exploration ciblée sur la reconnaissance est en cours, parallèlement à l'exploitation minière technique et aux études liées au forage activement en cours pour redémarrer la mine aurifère de Kiniero. La technique d'analyse de BLEG s'est avérée très efficace pour mesurer avec précision la teneur en or à fin grain dans les sols de cette portion sud du bassin de Siguiri et a aidé à délimiter les cibles de forage.

Les résultats de BLEG à ce jour ont produit des anomalies très encourageantes qui définissent le corridor Sabali-Mansounia. Les résultats de forage de Sabali Sud ont démontré l'existence d'une relation entre le BLEG aurifère et les données magnétiques aériennes, les intrusifs, l'empreinte d'altération présumée et les structures sous-jacentes confirmées. L'interprétation structurelle de ces ensembles de données combinés a donné des résultats encourageants, apportant une compréhension structurelle supplémentaire au plus large corridor minéralisé Sabali-Mansounia.

Sur la base de cette relation avérée entre les résultats de BLEG et les résultats de forage, Robex a décidé d'exécuter une campagne de forage de reconnaissance et de vérification de la RC ciblant le gisement de Mansounia central qui avait été historiquement foré par Gold Fields Limited (forage RAB scout, 2003 à 2005) et Burey Gold Limited (forage RC et DD, 2005 à 2012). En outre, le gisement de Mansounia central abrite la mine aurifère artisanale active Wadal Minji, dont Robex a terminé la cartographie préliminaire et où Robex a recueilli plusieurs échantillons choisis, qui, tous, dépassent 10 g/t. Les résultats de BLEG, interprétés par rapport aux résultats historiques du forage, ont aidé à guider le processus de la campagne de forage d'exploration ciblée de Robex afin de confirmer la présence de minéralisation dans le corridor Sabali-Mansounia.



Figure 1 : Anomalies du sol dans le district aurifère de Kiniero

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8daf0b18-ce0f-4cf1-8595-9d36316f25a6

Remarque : le plan rectangulaire indique la zone de la Figure 2 : images satellites et emplacements des trous de forage

Cette campagne de forage d'exploration de reconnaissance et de vérification de Mansounia central a été achevée aux 2e et 3e trimestres 2022. Au total, 16 trous de forage RC ont été réalisés sur 1 716 m dont la moyenne de profondeur est de 107 m (le plus profond trou de forage mesurant 150 m). Le forage comprenait le jumelage de deux forages à circulation inverse existants de Burey Gold. Les résultats suivants présentent un résumé de cette campagne de forage (dont seules les interceptions d'environ 1 g/t sur 2 m sont signalées) :

• MRC22-002 : 7 m à 1,79 g/t à partir de 15 m dont 5 m à 2,16 g/t à partir de 16 m • MRC22-003 : 20 m à 1,16 g/t à partir de 22 m dont 4 m à 2,37 g/t à partir de 24 m dont 3 m à 2,54 g/t à partir de 33 m 2 m à 1,12 g/t à partir de 54 m • MRC22-005 : 2 m à 1,02 g/t à partir de 20 m 9 m à 1,05 g/t à partir de 34 m 2 m à 1,01 g/t à partir de 60 m 2 m à 1,02 g/t à partir de 67 m • MRC22-006 : 49 m à 2,08 g/t à partir de 8 m dont 13 m à 5,02 g/t à partir de 13 m • MRC22-007 : 40 m à 1,00 g/t à partir de 6 m dont 7 m à 2,07 g/t à partir de 34 m • MRC22-008 : 11 m à 1,36 g/t à partir de 12 m 4 m à 1,91 g/t à partir de 35 m 5 m à 1,07 g/t à partir de 56 m 6 m à 1,07 g/t à partir de 84 m 11 m à 1,05 g/t à partir de 119 m • MRC22-009 : 30 m à 1,02 g/t à partir de 13 m dont 6 m à 2,68 g/t à partir de 23 m 2 m à 1,49 g/t à partir de 62 m 10 m à 1,82 g/t à partir de 80 m dont 2 m à 5,37 g/t à partir de 80 m 7 m à 1,10 g/t à partir de 100 m 2 m à 1,13 g/t à partir de 115 m 7 m à 1,02 g/t à partir de 124 m • MRC22-010: 18 m à 1,01 g/t à partir de 12 m dont 2 m à 3,12 g/t à partir de 23 m 6 m à 1,19 g/t à partir de 34 m 2 m à 1,59 g/t à partir de 59 m 2 m à 1,28 g/t à partir de 67 m 6 m à 1,21 g/t à partir de 95 m 8 m à 1,59 g/t à partir de 106 m • MRC22-011 : 60 m à 0,83 g/t à partir de 0 m dont 24 m à 1,01 g/t à partir de 36 m 12 m à 1,32 g/t à partir de 68 m dont 3 m à 3,03 g/t à partir de 73 m 14 m à 1,05 g/t à partir de 90 m 2 m à 1,93 g/t à partir de 123 m • MRC22-012 : 4 m à 0,98 g/t à partir de 37 m 21 m à 1,87 g/t à partir de 50 m dont 6 m à 4,64 g/t à partir de 54 m 2 m à 1,37 g/t à partir de 79 m 2 m à 1,39 g/t à partir de 86 m • MRC22-013 : 14 m à 1,58 g/t à partir de 3 m dont 7 M à 2,01 g/t à partir de 7 m 10 m à 1,36 g/t à partir de 64 m • MRC22-014 : 32 m à 1,32 g/t à partir de 0 m dont 4 m à 2,29 g/t à partir de 28 m 2 m à 1,36 g/t à partir de 49 m • MRC22-015 : 21 m à 0,70 g/t à partir de 0 m 3 m à 1,10 g/t à partir de 43 m • MRC22-016 : 15 m à 1,07 g/t à partir de 0 m 16 m à 1,25 g/t à partir de 84 m dont 4 m à 2,99 g/t à partir de 84 m • MRC22-017 : 38 m à 1,00 g/t à partir de 4 m 2 m à 1,26 g/t à partir de 90 m 51 m à 2,64 g/t à partir de 3 m dont 21 m à 4,81 g/t à partir de 10 m, dont 6 m à 3,17 g/t à partir de 42 m





Figure 2 : images satellites et emplacement des trous de forage

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41a3a4c0-9d1c-42c8-a0fa-67b80e673160

Les résultats de jumelage des trous de forage historiques de Burey Gold Limited ont donné des horizons minéralisés comparables, à la fois en termes de teneur et d'interceptions, avec des variations de teneur locales observées. La teneur en métal cumulée était comparable, avec des interceptions à haute teneur obtenues dans chacun des trous jumelés comme prévu :

MRC22-002 (20,89 g d'or cumulé à une profondeur de 90 m) MRC227 jumelé (19,30 g d'or cumulé à une profondeur de 90 m)

MRC22-003 (37,96 g d'or cumulé à une profondeur de 95 m) MRC156 jumelé (39,25 g d'or cumulé à une profondeur de 99 m)

Les résultats de forage confirment la présence étendue d'un gisement aurifère de haute qualité bien développé, à faible teneur, généralement dans les 30 m supérieurs, comme cela a été observé à Sabali sud. Des horizons minéralisés plus profonds, à partir de ces trous forés dans des roches nouvelles, présentent un stockwerk minéralisé de façon classique avec des cassures de méta-sédiments silicifiés étendus et des veines de quartz-sulfures orogéniques.

Les résultats de BLEG ont confirmé que le gisement de Mansounia central, dans la cible de forage du corridor Sabali-Mansounia, représente une zone ciblée >1,5 km de longueur et entre 500 m et 750 m de largeur. Le forage achevé à ce jour, tant historiquement que récemment, n'a pas encore limité la totalité de l'étendue géographique du corridor minéralisé, suggérant une empreinte considérablement plus importante, qui reste non forée. Les résultats de cette campagne de reconnaissance et de vérification de la RC sur le gisement de Mansounia central confirment :

la précision et la fiabilité des données historiques des deux trous de forage historiques jumelés;

la relation avérée entre le BLEG aurifère et les données magnétiques aériennes, les intrusifs, l'empreinte d'altération présumée et les structures sous-jacentes confirmées;

un gisement de minéralisation aurifère de haute teneur, large et continu, traversant le corridor Sabali-Mansounia; et

que les gisements de Mansounia central représentent un endroit stratégique proche (à environ 3,5 km), près d'une surface de minerais d'oxyde et d'une rocheuse nouvelle cible pour le forage afin de prouver l'existence de ressources minérales et des réserves minérales supplémentaires pour l'extraction future à la mine aurifère de Kiniero.

Figure 3: interprétation de la géologie et des sections transversales à Mansounia

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff4c6367-8614-4958-8d71-cbc2e90129a7

