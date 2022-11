Robex : résultats opérationnels du T3 solides et clôture de la transaction avec Sycamore

QUÉBEC, 28 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX) est heureuse de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2022.



Tous les montants sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Résumé corporatif trimestriel

Opérations :

Le nombre d’onces produites a été de 11 124 onces, en recul de 1,7% par rapport au même trimestre de l’année précédente du fait, notamment d’une forte saison des pluies que la mise en service du nouveau Trommel ainsi que la plus forte teneur d’alimentation (0,82 g/t comparativement à 0,79 g/t pour la même période en 2021) n’ont pas permis de compenser. En effet, la pluviométrie inédite a entrainé des problèmes d’approvisionnement de la trémie, des problèmes de temps de cycle et de disponibilité des chargeuses ainsi que des bouchages du grizzly primaire. Au début du mois d’octobre, la situation est revenue à la normale.

Exploration :

Au cours du troisième trimestre de 2022, Robex a poursuivi d'importants travaux d'exploration complétée par une campagne de télédétection sur l'ensemble de ses permis (Sanoula, Diangounté, Mininko et Gladié) ainsi que sur les terrains prospectifs environnants. Les résultats de cette exploration ont été encourageants dans chacune des zones, avec des intersections importantes signalées lors de la campagne de forage de Mininko. Cela représente une zone cible importante près de la mine de Nampala pour l'exploration de suivi pour le reste de 2022 et jusqu'en 2023. Une compilation des travaux d'exploration sera effectuée au cours du quatrième trimestre pour affiner le programme d'exploration, avec l'ambition d’augmenter les ressources globales.

En Guinée, l'exploration et les études géologiques ont été, pour l’essentiel, axées sur la mine de Kiniero dans le but de soutenir l’étude de préfaisabilité (Pre Feasibility Study ou PFS) et l’étude de faisabilité définitive (Definitive Feasibility Study ou DFS). Les objectifs de forage comprenaient le jumelage, le remplissage, la géologie, la production d'eau, la géotechnique minière, la géotechnique civile, la métallurgie, l'extension latérale, l'extension en profondeur et la stérilisation. Tous les échantillons de forage ont été analysés et rapportés. Les résultats continuent de confirmer et de soutenir la compréhension géologique à Kiniéro, ainsi que la vaste prospection à ciel ouvert et en profondeur associée à chacun des gisements envisagés pour l'exploitation minière, en particulier les gisements SGA, Sabali Sud et Mansounia. L'exploration reste au premier plan au quatrième trimestre et jusqu'en 2023 à l'appui de la DFS. Après l'achèvement de la DFS en 2023, la direction entend se concentrer sur les études minières géologiques pour commencer l'exploration dans le but de découvrir et de délimiter des ressources supplémentaires à proximité de la mine afin de de prolonger la durée de vie de la mine déterminée par la DFS.

Finances :

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, les ventes d’or se sont élevées à 30,8 millions $ comparativement à 16,7 millions $ pour la même période en 2021 grâce notamment à l’augmentation du nombre d’onces d’or vendues; le prix de vente moyen réalisé par once ayant été relativement stable sur la période (2 254$/once contre 2 269$/once). Notons que le décalage entre la production et les ventes d’or au cours du trimestre résulte du calendrier des expéditions. Le résultat opérationnel du trimestre terminé le 30 septembre 2022 est, pour sa part, en hausse de 159 % (10,3 millions $ contre 4,0 millions $ au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2021) en dépit de la forte augmentation des charges d’exploitation résultant de l’envolée du prix du carburant ainsi que la hausse des coûts de sous-traitance.

Les charges administratives progressaient, elles aussi, du fait notamment de l’intégration du projet en Guinée et le démarrage des travaux sur site. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, le Groupe est parvenu à générer un flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation de 11,9 millions $ (à comparer à 5,2 millions au trimestre terminé le 30 septembre 2021). Au 30 septembre 2022, le Groupe affiche un bilan solide (dette nette nulle par rapport à une dette nette de 2,9 millions au 30 septembre 2021 et une trésorerie nette de 9,3 millions $ au 31 décembre 2021) en dépit des avances faites à Sycamore à hauteur de 11,2 millions $ à fin septembre (dont 7,7 millions $ sur le seul trimestre terminé le 30 septembre 2022).

Transaction :

Le rapprochement avec Sycamore Mining Ltd entérine un changement de dimension majeur du Groupe Robex. La clôture de la transaction le 9 novembre dernier a permis la consolidation des deux sociétés sous une seule entité listée. Nous pouvons désormais nous tourner vers la construction de Kiniéro et le développement de Nampala.

M. Georges Cohen, président de Robex, a déclaré : « L’activité de la mine de Nampala a été particulièrement résiliante dans un contexte de forte inflation et une pluviométrie disruptive. Les performances opérationnelles de Nampala sont pourtant toujours en progression et nos coûts sont maîtrisés. Nous sommes très heureux d’avoir finalisé avec succès le rapprochement avec le groupe Sycamore Mining Ltd dont nous accueillons chaleureusement les cadres et employés au sein du Groupe. Cette transaction est une étape cruciale dans la stratégie de croissance. »

Faits saillants de l’exploitation et des résultats financiers du troisième trimestre de 2022

Trimestres terminés les 30 septembre 2022 2021 Variation Onces d’or produites 11 124 11 317 -1,7% Onces d’or vendues 13 644 7 348 +85,7% (arrondis au millier de dollars près) Revenus – Ventes d’or 30 750 000 16 672 000 +84,4% Résultat opérationnel 10 354 000 3 997 000 +159,0% Résultat net attribuable aux actionnaires 7 073 000 4 127 000 +71,4% Résultat de base par action 0,012 0,007 +71,4% Résultat dilué par action 0,012 0,007 +71,4% Montants ajustés Résultat net ajusté attribuable aux actionnairesi 7 868 000 3 992 000 +97,1% Par actioni 0,013 0,007 +96,6% Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitationii 11 896 000 5 207 000 +128,5% Par actioni 0,020 0,009 +128,0% Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 254 2 269 -0,7% Coût de maintien tout inclus (par once vendue)i 1 327 1 559 -14,9% Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue)i iii 896 950 -5,5% Au 30 septembre

2022 Au 31 décembre

2021 Variation Total de l’actif 152 656 000 142 668 000 7,0% Total du passif 32 000 000 44 020 000 -27,3% Dette (trésorerie) netteiv 42 000 (9 281 000) ns



Exploitation minière (or):

Trimestres terminés

les 30 septembre Périodes de neuf mois

terminées les 30 septembre 2022 2021 2022 2021 Données d’exploitation Minerai extrait (tonnes) 398 566 484 359 1 680 789 1 469 695 Minerai traité (tonnes) 482 624 481 690 1 507 977 1 428 535 Stérile extrait (tonnes) 1 667 252 1 379 329 6 350 476 6 513 038 Ratio de découverture opérationnel 4,2 2,8 3,8 4,4 Teneur traitée (g/t) 0,82 0,79 0,82 0,79 Récupération (%) 87,2% 92,1% 88,9% 91,3% Onces d’or produites 11 124 11 317 35 398 33 083 Onces d’or vendues 13 644 7 348 38 296 30 589 Données financières (arrondis au millier de dollars près) Produits — Ventes d’or 30 750 000 16 672 000 89 442 000 68 964 000 Charges d’exploitation minière 10 111 000 5 393 000 26 470 000 23 473 000 Redevances minières 955 000 411 000 2 768 000 1 720 000 Charges administratives 2 995 000 3 300 000 8 781 000 7 740 000 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 073 000 2 891 000 7 949 000 8 713 000 Résultat opérationnel sectoriel 13 616 000 4 677 000 43 474 000 27 318 000 Statistiques (en dollars) Prix de vente moyen réalisé (par once) 2 254 2 269 2 336 2 255 Coût comptant d’exploitation (par tonne traitée) 20 19 18 18 Coût comptant total (par once vendue)i 811 790 763 824 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)i 1 327 1 559 1 330 1 625 Coût de maintien tout inclus ajusté (par once vendue)i 896 950 892 974 Charges administratives (par once vendue) 220 449 229 253 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (par once vendue) 225 393 208 285



Pour plus d’informations, le rapport de gestion et les états financiers consolidés de Robex sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l’adresse : robexgold.com. Ces rapports et d’autres documents produits par la Société sont également disponibles à l’adresse : sedar.com.

i Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, le résultat net ajusté de base par action, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation par action, le coût comptant d’exploitation, le coût comptant total, le coût de maintien tout inclus (ou AISC) et le coût de maintien tout inclus ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n’existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

ii Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation excluent la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

iii Le coût de maintien tout inclus ajusté exclut les frais de découverture et les dépenses d’exploration.

iv Se reporter à la section « État de la dette (trésorerie) nette » du rapport de gestion.