Robi Axiata Ltd est un opérateur de réseau mobile basé au Bangladesh. L'entreprise s'occupe principalement d'offrir un large éventail de solutions de réseautage, telles que des services de messages courts (SMS), des services généraux de radiocommunication par paquets (GPRS), la mise de côté de SMS en itinérance internationale, des services de messagerie multimédia (MMS), des messages d'accueil vocaux et des services d'appel. La société propose également des services numériques. La société a également développé une application sur le mode de vie islamique, Noor ; une application de divertissement sportif, My Sports ; un service numérique d'assurance maladie sur téléphone portable, My Health ; une fenêtre numérique en libre-service pour les clients, My Robi app ; une plateforme de contenu de divertissement, Robi Screen ; et une plateforme complète de musique numérique audiovisuelle.

Secteur Services de télécommunications sans fil