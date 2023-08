Robinhood Markets, Inc. développe une plateforme de services financiers. La société se concentre principalement sur le développement d'application pour la gestion de la trésorerie comme les actions, les fonds négociés en bourse, les options et les crypto-monnaies. La plateforme de la société propose des transactions sur des actions et des fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis, ainsi que des options et des certificats américains d'actions étrangères (ADR) ; des transactions en crypto-monnaies par l'intermédiaire de sa filiale Robinhood Crypto, LLC (RHC) ; des transactions fractionnées, qui permettent à ses clients de construire un portefeuille diversifié et d'accéder à des actions ; des investissements récurrents ; la gestion de trésorerie, qui comprend des cartes de débit de la marque Robinhood ; Robinhood Gold, un service d'abonnement mensuel payant qui offre aux clients des fonctionnalités telles que l'accès instantané aux dépôts et des recherches professionnelles.