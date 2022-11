Analyse-Les régulateurs américains pourraient être mis sous pression par la minceur du contrôle républicain de la Chambre des représentants

Les analystes politiques ont déclaré que la victoire prévue mercredi aux élections de mi-mandat enhardira les républicains qui ont allégué que la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ont outrepassé leur autorité sous la direction des démocrates.

Les républicains soutiennent que les agences ont rédigé des règles en dehors du processus légal et ont adopté une approche hostile envers les industries qu'elles réglementent, tandis que les démocrates affirment qu'elles ne font que remplir leur mandat de protection des investisseurs et des consommateurs.

Beaucoup s'attendent à ce que les Républicains mettent sur la sellette les régulateurs comme le président de la SEC, Gary Gensler, et les cadres financiers lors d'audiences publiques, bien que le maintien des Démocrates au Sénat américain signifie qu'ils peuvent repousser de nombreuses contestations de l'autorité des agences.

Jennifer Schulp, directrice du groupe de réflexion libertaire Cato Institute, a déclaré que la marge de contrôle étonnamment étroite des républicains à la Chambre des représentants ne les incitera pas à modérer leur rhétorique.

"La clé de la capacité à faire du bruit et à dresser des barrages routiers sous la forme d'une surveillance dépend du parti qui contrôle la Chambre, quelle que soit la minceur de la majorité, car elle s'accompagne de la capacité à contrôler les comités", a déclaré Schulp.

Un porte-parole de la SEC a déclaré : "Le président Gensler a hâte de continuer à travailler avec le Congrès sur l'objectif commun de protéger les investisseurs, de maintenir des marchés équitables, ordonnés et efficaces, et de faciliter la formation de capital."

Le CFPB n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'EXUBÉRANCE RÉGLEMENTAIRE

Patrick McHenry, un républicain de Caroline du Nord en lice pour diriger la commission des services financiers de la Chambre des représentants dans le nouveau Congrès, a déclaré dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters avant l'élection que l'administration de Biden "pousse son programme à travers les régulateurs financiers parce qu'ils n'ont pas les votes pour le faire passer au Congrès".

"Les républicains de la commission travailleront ensemble pour effectuer une surveillance appropriée des régulateurs activistes et des participants au marché qui ont un impact démesuré", a déclaré M. McHenry.

Les républicains ont également fait pression sur les dirigeants actuels du Congrès pour que Gensler témoigne sur des questions telles que les problèmes de main-d'œuvre récemment mis en évidence par le chien de garde interne de l'agence.

Au minimum, les enquêtes et les témoignages de la Chambre peuvent absorber des centaines d'heures de travail pour les régulateurs et rendre les agences plus vulnérables aux litiges privés.

"Il va y avoir une tonne de responsabilités supplémentaires à venir", a déclaré le directeur juridique de la société de courtage Robinhood Markets, Dan Gallagher, lors d'un récent événement du secteur. "Cette exubérance irrationnelle de la réglementation est un non-sens".

Les heures perdues pourraient détourner les régulateurs de la finalisation des règles, comme les efforts de la SEC pour imposer plus de transparence aux sociétés de capital-investissement ou les efforts du CFPB pour limiter les frais bancaires.

AU-DELÀ DU FEU D'ARTIFICE

Ce qui reste incertain, c'est si de telles enquêtes mèneront à plus qu'un simple feu d'artifice lors des audiences du Congrès. Les démocrates ont conservé le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat du 8 novembre et de sa puissante commission des banques, du logement et des affaires urbaines, présidée à ce jour par le sénateur Sherrod Brown de l'Ohio.

Bryan McGannon, directeur général du groupe d'investissement durable US SIF, a déclaré que la division du pouvoir empêchera les républicains d'utiliser les manœuvres du budget fédéral pour interrompre les priorités des démocrates.

Il s'attend plutôt à ce que les républicains proposent de grands changements ayant peu de chances d'être adoptés. "Le processus de crédits à la Chambre sera un exercice de messagerie, et c'est moins inquiétant puisque les démocrates auront le Sénat", a déclaré M. McGannon.

Bien sûr, une autre voie pour défaire la réglementation des entreprises pourrait passer par le système juridique, où une majorité conservatrice de 6-3 à la Cour suprême des États-Unis a montré un appétit pour les actions agressives.

En juin, par exemple, la Cour a limité la capacité de l'Agence de protection de l'environnement à restreindre les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques, et un autre litige en cours de délibération pourrait ouvrir la voie à une vague de nouveaux défis aux régulateurs fédéraux.

PRÉOCCUPATIONS ANTITRUST

Avant l'élection, l'exploitation des préoccupations antitrust était considérée comme un domaine d'intérêt supplémentaire pour les républicains, notamment en raison de la préoccupation croissante des investisseurs pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui a conduit à certaines initiatives conjointes de sociétés de gestion d'actifs.

Le 3 novembre, cinq sénateurs républicains ont averti les cabinets d'avocats d'affaires que le Congrès allait "examiner de près les violations antitrust institutionnalisées commises au nom de l'ESG".

Alors que ces sénateurs ne seront pas majoritaires, les républicains de la Chambre des représentants ont également critiqué les entreprises sur les questions liées à l'ESG. Des sociétés telles que BlackRock Inc. ont défendu leur participation à des groupes commerciaux destinés à traiter de sujets tels que le changement climatique, affirmant qu'elles agissent toujours uniquement dans l'intérêt fiduciaire de leurs clients. Mais la très médiatisée Glasgow Financial Alliance for Net Zero a récemment assoupli un mandat selon lequel ses membres devaient éliminer progressivement les combustibles fossiles, en raison de préoccupations antitrust.

En outre, avant l'élection, on avait espéré une législation bipartisane pour réglementer les cryptomonnaies prochainement.

L'effondrement de la bourse FTX a anéanti ces espoirs, et M. Schulp de Cato a déclaré que tout projet de loi sur la question devra probablement attendre jusqu'en 2023.

Dante Disparte, directeur de la stratégie chez Circle, le principal opérateur de l'un des plus grands stablecoins du monde, un type de cryptomonnaie, a déclaré que la saga FTX pourrait conduire à des réformes complètes de la même manière que la crise financière de 2008 a conduit à des règles bancaires de grande envergure.

"Ce que j'entends, vois et espère peut-être, c'est que l'effondrement de FTX est accueilli avec le même genre de résolution", a déclaré Disparte.