L'organisme de surveillance de Wall street s'apprête à adopter des règles visant à lutter contre les risques de type GameStop.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) devait également se prononcer sur l'opportunité de proposer une modification des règles protégeant les actifs des clients détenus par les gestionnaires de placements.

Les responsables affirment que le fait de raccourcir le délai entre le moment où un ordre de bourse est passé et celui où la transaction est conclue peut réduire le type de "risque systémique" mis en évidence au début de 2021, lorsque le cours de l'action du détaillant d'électronique grand public GameStop Corp a chuté pendant un épisode de volatilité intense du marché.

Les groupes commerciaux ont largement salué la proposition de la commission de réduire le cycle dit de règlement à un seul jour ouvrable au lieu de deux, six ans après qu'une règle antérieure de la SEC ait raccourci cette période de trois jours.

L'empressement des participants au marché à passer à un cycle de règlement plus court "contribuera à accélérer la transition et à surmonter tous les obstacles", tels que les mises à jour coûteuses des systèmes et les changements de processus à l'échelle de l'industrie, a déclaré Birgitta Siegel, professeur de droit à l'université Cornell, dans un commentaire soumis à la SEC.

Les acteurs de l'industrie se sont toutefois plaints que la SEC ait proposé d'exiger la conformité à la nouvelle règle d'ici le 31 mars 2024, soit six mois plus tôt qu'ils ne le souhaiteraient.

Dans un rapport sur les événements entourant les transactions GameStop du début de 2021, le personnel de la SEC a noté que plus une transaction restait longtemps non réglée, plus la probabilité qu'un acheteur ou un vendeur fasse défaut -- en refusant de payer ou de remettre les actions vendues -- était grande.

Les chambres de compensation exigent souvent des plates-formes de négociation qu'elles compensent ces risques par des dépôts de garantie élevés, des coûts qui peuvent monter en flèche pendant les périodes de volatilité et de stress du marché.

Le cours de l'action de GameStop a chuté après que sa volatilité antérieure ait entraîné un appel de marge de plusieurs milliards de dollars sur les opérateurs de plateformes de négociation tels que Robinhood Markets Inc. Robinhood et d'autres ont réagi en empêchant les utilisateurs d'acheter l'action.

Un cycle de règlement plus court devrait voir moins de défauts et donc contribuer à réduire les coûts de dépôt de marge, réduisant ainsi les chances qu'un tel scénario se reproduise, selon la SEC.