Robinhood Markets, Inc. offre une plateforme de services financiers à tous, indépendamment de leur richesse, de leurs revenus ou de leurs antécédents. Elle utilise la technologie pour donner accès au système financier. Ses offres comprennent le courtage, Robinhood Crypto, la garde, Robinhood Wallet, Robinhood Gold et Robinhood Credit Card. Ses services de courtage comprennent l'investissement, la négociation d'options, la négociation fractionnée, l'investissement récurrent, l'accès à l'investissement sur marge, le prêt de titres entièrement payé, le balayage en espèces, les retraits instantanés, la retraite Robinhood, le marché 24 heures sur 24, l'accès à l'introduction en bourse et le programme d'actions dirigées. Il permet également d'échanger des crypto-monnaies sans commission par l'intermédiaire de Robinhood Crypto, LLC. Elle propose des investissements récurrents en crypto-monnaies, permettant aux clients d'acheter automatiquement des crypto-monnaies, sans commission, selon le calendrier de leur choix. Elle détient également des crypto-monnaies réglées en dépôt pour le compte de clients dans deux types de portefeuilles : les portefeuilles chauds, qui sont gérés en ligne, et les portefeuilles froids, qui sont entièrement gérés hors ligne.