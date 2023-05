Le courtier Robinhood s'inscrit dans la tendance de la négociation d'actions 24 heures sur 24

Robinhood Markets Inc a déclaré mercredi après la fermeture des marchés qu'elle lancerait la semaine prochaine la négociation 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5 pour certaines actions et certains fonds négociés en bourse (ETF), une initiative qui s'inscrit dans la tendance croissante de la négociation d'actions 24 heures sur 24.

Avec ce lancement, Robinhood sera le premier grand courtier de détail américain à permettre la négociation 24/5 d'actions à nom unique, alors que des courtiers tels que Charles Schwab Corp et Interactive Brokers Group Inc permettent actuellement la négociation quasi-continue d'ETF et de certaines actions à nom unique.

Voici quelques détails sur les moments où les investisseurs particuliers peuvent négocier des actions :

* Les heures normales de négociation aux États-Unis se situent entre 9h30 et 16h00, heure de l'Est (1330-2000 GMT), pendant les séances de négociation des principales bourses, telles que le New York Stock Exchange d'Intercontinental Exchange Inc. ou le Nasdaq.

* La plupart des grandes maisons de courtage américaines proposent des horaires étendus, avec des transactions avant le marché à partir de 4 heures du matin jusqu'à l'ouverture, et des transactions après le marché entre la fermeture du marché et 20 heures.

* Robinhood a déclaré qu'elle commencerait son incursion dans le trading 24/5 avec 43 ETF et actions individuelles entre 20 heures dimanche jusqu'à 20 heures vendredi, et que d'autres titres seraient ajoutés en temps utile.

* TDAmeritrade de Schwab propose la négociation 24/5 sur quelques douzaines d'ETF par le biais de ses plateformes de négociation thinkorswim.

* Interactive Brokers propose des transactions nocturnes sur 75 actions et produits négociés en bourse, de 20 heures à 3 heures 30 du matin.

* Les traders qui passent des ordres auprès de sociétés de courtage de détail en dehors des heures normales de négociation ne peuvent soumettre que des ordres à cours limité, qui doivent être exécutés à un prix spécifique ou mieux, par opposition aux ordres de marché, qui sont négociés immédiatement.

* Les risques liés à la négociation de nuit sont les suivants : moins de liquidités disponibles, de sorte que les transactions peuvent ne pas être exécutées, la volatilité peut être plus élevée, les écarts peuvent être plus importants et les prix peuvent varier par rapport à la séance de négociation habituelle. (Reportage de John McCrank, édition de Marguerita Choy)