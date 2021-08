Les craintes d'une "ville fantôme" font glisser Robinhood alors que la frénésie des transactions s'essouffle.

Dans ses premiers résultats en tant que société publique mercredi, Robinhood a déclaré que la manie du trading de crypto cette année a contribué à doubler son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, mais a également prévenu qu'il s'attendait à ce que les investisseurs de détail qui négocient sur son application populaire prennent un peu de répit au troisième trimestre.

"Robinhood dépend d'une forte volatilité et vous n'avez pas des niveaux élevés de volatilité tout le temps", a déclaré David Madden, analyste de marché chez Equiti Capital.

"Cela vient par poussées et cela peut juste être une ville fantôme pendant des mois et des mois".

Dogecoin, une crypto-monnaie inspirée des mèmes qui a représenté 62 % du volume total de crypto-monnaies de Robinhood au deuxième trimestre, a catapulté environ 9 000 % de sa valeur au cours de l'année dernière.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, est en hausse de 52 % en 2021, mais les données de Refinitiv montrent que les volumes d'échange ont diminué chaque mois depuis mai.

L'action de Robinhood a été surnommée le "mème des mèmes" après qu'elle se soit ralliée aux mèmes stocks GameStop Corp et AMC Entertainment.

Les actions de Robinhood ont clôturé en baisse de 8 % lors de leur entrée sur le marché le 29 juillet, avant de plus que doubler pour atteindre 85 $ au cours de la première semaine d'août, grâce à l'intérêt des traders individuels et de l'investisseur vedette Cathie Wood.

Le titre était en baisse de 9 % à 45,11 dollars à 8 h 18 (heure de l'Est) jeudi et figurait parmi les 20 actions les plus échangées sur les marchés boursiers américains.

Les forums de discussion sur les médias sociaux étaient en effervescence, les utilisateurs réagissant à l'avertissement de l'entreprise.

"Je n'achèterais pas ça. (Trop) de signaux d'alarme. Si vous avez gagné de l'argent, c'est bien, mais cela ne remontera jamais à 80 dollars", a écrit un utilisateur de Stocktwits sur le site de médias sociaux axé sur le trading, en mentionnant le ticker $HOOD de Robinhood.

Le volume des messages relatifs à Robin des Bois a augmenté de près de 36 % sur Stocktwits, les sentiments positifs et négatifs à l'égard de l'action étant répartis de manière égale.

Robinhood a également déclaré qu'elle envisageait de vendre des produits de marque, dans une démarche similaire à celle d'AMC, qui a évoqué la possibilité de vendre des produits dans les cinémas.