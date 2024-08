Selon plusieurs rapports de recherche, les investisseurs individuels ont été acheteurs pendant la majeure partie des récentes fluctuations des marchés boursiers américains, profitant de la chute brutale des valeurs technologiques les plus populaires, bien qu'ils aient également montré des signes de prudence.

Alors que les investisseurs individuels ont pu être entraînés dans le gigantesque effondrement des marchés boursiers mondiaux lundi, déclenché par une vague d'anxiété concernant les données économiques et les résultats et exacerbé par le dénouement des transactions financées par le yen, beaucoup ont continué à acheter même si les indices ont plongé de 2,6 % à 3,4 % au cours d'une période de transactions intensives.

Vanda Research, une société de recherche et d'analyse de marché basée à New York, a constaté que les investisseurs individuels pris dans la tempête du marché sont restés acheteurs nets d'actions de sociétés telles que Nvidia, Intel et Advanced Micro Devices. Ils ont également orienté leurs achats vers un fonds négocié en bourse qui suit les obligations du Trésor à 20 ans.

"Il n'y a pas eu de capitulation de la part des particuliers", a déclaré Marco Iachini, vice-président senior de la recherche chez Vanda, qui a précisé que les données reflètent l'activité des investisseurs individuels autogérés, c'est-à-dire ceux qui ne font pas appel à une grande société de courtage, à un conseiller financier ou à une banque privée pour gérer leurs activités de négociation.

"Les investisseurs individuels continuent à acheter des titres à la baisse", a déclaré M. Iachini.

Robinhood Markets a reçu 1 milliard de dollars d'argent frais de la part d'investisseurs particuliers au cours de la première semaine d'août, a déclaré un porte-parole, citant des données fournies par le fondateur de la société, Vladimir Tenev. Sur cette somme, 500 millions de dollars ont été déposés sur les comptes des clients au cours de la chute de lundi, a-t-il dit, alors que la moyenne journalière du deuxième trimestre était inférieure à 350 millions de dollars.

Cependant, les clients de l'entreprise n'ont pas pu exécuter leurs ordres sur Robinhood pendant la nuit, car Blue Ocean ATS, qui exécute ces transactions, n'a pas pu faire face à la "demande extrême" des clients, a déclaré M. Trenev aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Robinhood jeudi.

Blue Ocean n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un rapport distinct publié par les analystes de JP Morgan indique que les investisseurs particuliers ont été des "vendeurs nets agressifs" lundi, l'essentiel de la pression à la vente ayant touché le marché au cours de la première heure de négociation. La banque n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Vanda et JPMorgan ont tous deux déclaré que les investisseurs particuliers étaient résolument acheteurs lors de la reprise du marché mardi et mercredi. Mais Vanda a noté jeudi que l'intérêt des investisseurs particuliers pour l'iShares 20+ Year Treasury Bond ETF a grimpé en flèche pendant la reprise, faisant de l'ETF le deuxième titre le plus activement acheté après les actions de Nvidia jeudi matin.

Selon M. Iachini, cela pourrait indiquer que les "commerçants de masse" sont de plus en plus inquiets des perspectives des actions et cherchent un refuge pour certains de leurs avoirs.

Alight Solutions, qui suit l'activité commerciale de quelque 2 millions de comptes de retraite 401(k), a constaté que les investisseurs qu'elle suit retiraient activement leurs actifs des fonds d'actions pour les placer sur des marchés monétaires et des produits à revenu fixe, a déclaré Rob Austin, responsable de la recherche au sein de l'entreprise.

"Les transactions ont été environ huit fois supérieures à la moyenne", a déclaré M. Austin, même si elles restent modestes en termes absolus, puisque seulement 0,1 % des 200 milliards de dollars d'actifs suivis par la société ont été transférés d'une stratégie d'investissement à l'autre. (Reportage de Suzanne McGee ; rédaction de Megan Davies et Leslie Adler)