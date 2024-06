L'intelligence artificielle est-elle réellement bénéfique pour l’écosystème des cryptomonnaies ? Alors que des codeurs et chercheurs utilisent l'IA pour faire progresser l’écosystème, les escrocs, eux, l'exploitent à des fins malveillantes. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Ethereum a la cote

En un an, le nombre de validateurs sécurisant la blockchain Ethereum (ETH) a augmenté de 64 %, atteignant ainsi plus d'un million de validateurs sur le réseau. Actuellement, 27 % de tous les ETH sont stakés, ou jalonnés en français, soit près de 32,7 millions d’ETH. Lido domine le marché du staking avec 29 % des parts, suivi par des validateurs non identifiés (16,3 %) et Coinbase (13 %). La future mise à jour appelée Pectra pourrait toutefois modifier la quantité d'ETH par nœud validateur, ce qui pourrait modifier ces chiffres. Affaire à suivre.

Validateurs sur Ethereum

Beaconchain

Binance sur le toit de la cryptosphère

La plateforme de cryptomonnaies Binance a dépassé les 200 millions d’utilisateurs, ce qui représente environ 2,5 % de la population mondiale. Cette réussite conforte sa position de plus grand exchange centralisé au monde malgré les difficultés réglementaires en cours dans certaines régions du monde. En revanche, si Binance gère 120 milliards de dollars d’actifs, Coinbase, son principal concurrent, a déclaré plus de 171 milliards de dollars d’actifs sous gestion au premier trimestre. Cet écart s’explique par les milliards de dollars des ETF Bitcoin Spot qui sont confiés à la plateforme américaine. Richard Teng est le nouveau PDG de Binance, alors que son fondateur Changpeng Zhao est emprisonné pour quatre mois en Californie pour blanchiment d’argent lorsqu’il était à la tête de la plateforme.

Le yuan numérique gagne du terrain

HSBC China devient la première banque internationale à proposer des services liés au yuan numérique, ce qui marque une étape importante dans le développement de la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) chinoise. Actuellement, seuls les clients corporate peuvent utiliser le yuan numérique en complément de leur compte bancaire classique. Le système a été testé dans plusieurs grandes villes chinoises, et récemment introduit à Hong Kong. La Chine continue de promouvoir la MNBC tout en limitant l'utilisation des cryptomonnaies décentralisées telle que le bitcoin.

Bitstamp tombe entre les mains de Robinhood

Robinhood a annoncé l'acquisition de Bitstamp, principal exchange de cryptomonnaies en Europe, pour 200 millions de dollars afin de renforcer sa présence dans le secteur crypto sur le Vieux Continent. Cette acquisition, finalisée d'ici le premier semestre 2025, permettra à Robinhood d'étendre ses services et de cibler une clientèle institutionnelle. Plus globalement, Bitstamp, fondée au Royaume-Uni en 2011 est respectée pour sa fiabilité, et continuera à opérer sous la direction actuelle.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

L'intelligence artificielle (IA) s'est imposée un peu partout, et bientôt jusque dans les Iphones. Sans surprise, elle s’est même intégrée dans l’écosystème des cryptomonnaies. Les codeurs et les chercheurs tirent parti de l'IA pour développer de nouveaux protocoles et optimiser leurs paramètres, tandis que, malheureusement mais sans surprise, les escrocs l'exploitent pour des activités malveillantes.

C'est ce que souligne un nouveau rapport de la société d'analyse de la blockchain Elliptic, qui met en évidence les risques émergents de l'IA facilitant les activités criminelles dans le domaine des cryptomonnaies.

Le rapport reconnaît l'immense potentiel de l'IA pour stimuler l'innovation dans l'espace crypto, mais met également en garde contre les risques associés à son utilisation abusive par des acteurs menaçants à des fins illicites. Les chercheurs d'Elliptic ont identifié cinq façons principales d'utiliser l'IA à mauvais escient.

Il s'agit notamment de la création et de la diffusion de "deepfakes" pour des escroqueries plus convaincantes et réalistes, du développement de jetons d'escroquerie arborant un vernis marketing IA pour profiter de l'engouement du grand public, de l'utilisation de grands modèles de langage informatique pour concevoir des piratages, de la diffusion de désinformation et de la création de sites web d'hameçonnage Web/Prompt plus sophistiqués pour pousser l'usurpation d'identité à son paroxysme.

La sensibilisation constante à ces nouvelles escroqueries (dont le principe n’est pas nouveau, mais qui sont maintenant dopées par l’IA) permet aux utilisateurs de rester vigilant.

Pete Pachal, auteur du Media CoPilot Substack, explique brillamment que la complexité de ces problèmes signifie qu'il n'y a pas de solutions faciles, car chaque problème a des variables et des solutions uniques. C’est notamment le cas avec les “deepfakes”.

Dans un de ses articles sur les deepfakes, l'IA et la cryptographie, Pachal a souligné la difficulté croissante à repérer les deepfakes en raison des progrès de la génération d'images par l'IA. Par exemple, au début du mois, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant un faux Elon Musk faisant la promotion de la fausse plateforme de trading Quantum AI qui promettait aux utilisateurs de faux rendements mirobolants, ce qui a apparemment trompé plus d'une personne.

Selon la société de vérification Sumsub, près de 90 % des escroqueries par deepfake en 2023 visaient le secteur des cryptomonnaies. Bien que l'efficacité de ces escroqueries soit difficile à évaluer, le FBI a tout de même signalé une augmentation de 53 % des pertes liées aux investissements dans les cryptomonnaies aux États-Unis l'année dernière, pour un total de 3,9 milliards de dollars.

Il faut dire que les cryptomonnaies sont optimales pour les escrocs : une réglementations encore opaque dans une majorité des pays, une complexité technologique qui largue la plupart des intéressés et une spéculation financière de haute voltige. Un cocktail explosif pour le vol d’argent ou la fausse prétention d'acheter des cryptomonnaies.

Les utilisateurs de cryptomonnaies, en particulier, doivent rester vigilants face aux stratagèmes d'ingénierie sociale et aux scripts malveillants qui utilisent frauduleusement l’identité de personnes connues et influentes pour faire la promotion d’escroqueries.

La cryptographie est déjà un environnement à faible niveau de confiance, rien qu'en raison de la nature de la technologie. Et cela pourrait encore s'aggraver avec la vague scélérate de l’IA dans l’économie mondiale.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Robinhood double sa stratégie crypto en accord pour Bitstamp (WSJ, en anglais)

Lightning est le langage commun de l’économie Bitcoin (Bitcoin Magazine, en anglais)