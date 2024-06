Cette acquisition permettra à la bourse de cryptomonnaie d’envergure mondiale conçue par Bitstamp de rejoindre l’environnement de Robinhood, en lui apportant un portefeuille de clients de nature institutionnelle et privée répartis à travers l’Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, et l’Asie.



Cette alliance stratégique positionne mieux Robinhood au titre de son développement hors marchés américains et porte une entreprise institutionnelle de confiance et réputée au cœur de son réseau.

La transaction devrait se conclure au cours du premier semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les autorisations réglementaires.

MENLO PARK, Californie, 07 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robinhood Markets, Inc. (ci-après « Robinhood ») a conclu un accord visant l’acquisition de Bitstamp Ltd. (ci-après « Bitstamp »), une bourse de cryptomonnaie de portée mondiale. Fondée en 2011, la société Bitstamp exploite des bureaux au Luxembourg, au Royaume-Uni, à Singapour, en Slovénie, mais aussi aux États-Unis.

Procéder à l’acquisition d’une bourse d’envergure mondiale accélérera nettement la poussée internationale de Robinhood Crypto. Bitstamp détient plus de 50 licences et registres actifs à l’échelle mondiale, et apportera un portefeuille de clients répartis à travers l’Asie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne au portefeuille de Robinhood.

L’opération introduit en outre Robinhood dans le champ des activités institutionnelles. Bitstamp est devenue une référence incontournable pour ses clients institutionnels en matière de fiabilité d’exécution des transactions, de solides carnets de commande et de connectivité via API de premier ordre. À l’appui des autres offres institutionnelles de Bitstamp telles que la solution en marque blanche Bitstamp-as-a-service, l’emprunt institutionnel ou le staking, Robinhood aura en mains des relations actives et établies, une infrastructure et des produits de premier choix pour faire son entrée dans cet environnement. La bourse principale de Bitstamp, représentant plus de 85 produits négociables et des produits tels que le staking ou l’emprunt, vient renforcer l’offre crypto de Robinhood.

Pour Johann Kerbrat, Directeur général de Robinhood Crypto, « L’acquisition de Bitstamp constitue une étape marquante dans le développement de notre activité cryptomonnaie. La bourse mondiale hautement fiable et éprouvée de Bitstamp a fait preuve de résilience malgré les fluctuations de marché. En combinant l’expérience client et la sécurité à travers les frontières en toute transparence, l’équipe de Bitstamp a bâti l’une des réputations les plus solides auprès des investisseurs particuliers et institutionnels en cryptomonnaies. Cette alliance stratégique nous positionne bien mieux pour développer notre empreinte hors États-Unis et accueillir des clients institutionnels au sein de notre portefeuille. »

JB Graftieaux, PDG de Bitstamp, a ajouté : « Bitstamp est la plus ancienne bourse de cryptomonnaie au monde. À ce titre, elle est réputée la plus fiable et la plus transparente des plateformes crypto dans le monde. L'intégration de la plateforme et de l'expertise de Bitstamp dans l'écosystème de Robinhood permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une meilleure expérience de trading grâce à un engagement continu en matière de conformité, de sécurité et d'approche centrée sur le client. »

Les équipes de Bitstamp rejoindront celles de Robinhood en exerçant un focus sur les modalités de collaboration, d’innovation et d’échange des connaissances sur tous les continents. Qu’ils appartiennent au portefeuille de l’une ou l’autre des parties, les clients peuvent compter sur le même niveau de service, de sécurité et de fiabilité, et à l’heure où nous franchissons ce pas, nous nous engageons à maintenir un niveau de transparence tout au long de l’opération.



Robinhood anticipe une transaction finale chiffrée à près de 200 millions de dollars, payable en espèces, sous réserve des corrections habituelles du prix de vente. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris aux autorisations des tutelles réglementaires, et devrait se conclure au cours du premier semestre 2025. Barclays Capital Inc. a assumé le rôle de conseiller financier exclusif auprès de Robinhood, tandis que Bitstamp s’est reposée sur Galaxy Digital Partners LLC.

Mise en garde envers les déclarations prospectives

Ce communiqué, figurant sur notre blog, exprime des déclarations prospectives. Elles se rapportent notamment à notre accord visant l’acquisition de Bitstamp et à nos attentes actuelles envers la contrepartie finale de l’accord et son calendrier. Nos déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs identifiés ou non, susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats, performances ou réalisations réels à venir par rapport à ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Les facteurs relevant de la nature incertaine de nos déclarations prospectives comprennent, entre autres, le risque que des changements dans les conditions commerciales, économiques ou politiques affectant les marchés financiers mondiaux, ou un effet de marché systémique, puissent nuire à notre entreprise ; la difficulté de se conformer à un vaste et complexe environnement réglementaire en constante évolution et la nécessité d’ajuster notre modèle commercial en réponse à de nouvelles lois et réglementations ou à leurs amendements ; et la volatilité des prix des cryptomonnaies et des volumes de transactions. Étant donné que certains de ces risques et incertitudes sont non quantifiables ou imprévisibles et que certains se situent en dehors de notre contrôle, il vous est recommandé ne pas vous fier aux déclarations prospectives au titre de prévisions futures. Des informations supplémentaires sur les éventuels risques et incertitudes qui pourraient frapper notre entreprise et affecter nos résultats financiers sont intégrées au chapitre II, volet 1A de notre rapport trimestriel déposé sous formulaire 10-Q pour le trimestre arrêté au 31 mars 2024, et aux autres documents déposés auprès de la SEC. Tous sont disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Sauf mention contraire, toutes les déclarations prospectives sont exprimées à la date de ce communiqué et reposent sur les informations et estimations disponibles à cette date. Sauf disposition juridique contraire, nous déclinons toute obligation de mettre à jour toute déclaration exprimée dans le présent communiqué à l’issue de nouvelles informations, événements à venir, circonstances différentes ou autre raison. Nous vous invitons à entendre, à l’occasion de la lecture de ce communiqué, que les performances futures, événements, circonstances ou résultats réels pourraient s’écarter nettement de nos attentes.