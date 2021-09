Robinhood teste un portefeuille de crypto-monnaies et des fonctionnalités de transfert de cryptomonnaies - Bloomberg News

Robinhood Markets Inc. teste actuellement de nouvelles fonctionnalités de portefeuille de cryptomonnaies et de transfert de cryptomonnaies pour son application, qui permettraient aux clients d'envoyer et de recevoir des monnaies numériques telles que le bitcoin, a rapporté Bloomberg News lundi.

Une version bêta de son application iPhone a montré le travail de la société sur de telles fonctionnalités, selon le rapport. (https://bloom.bg/39lepB5)

Une image cachée montrait également une page de liste d'attente pour les utilisateurs s'inscrivant à une fonction de portefeuille de crypto-monnaies, ajoute le rapport.

Robinhood n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les actionnaires individuels de la société attendent depuis longtemps un portefeuille de crypto-monnaies. Un jour avant que la société de courtage n'annonce ses premiers résultats trimestriels le mois dernier, la principale question posée par https://www.reuters.com/technology/robinhoods-shareholders-are-crypto-wallets-coming-do-we-get-hoodies-2021-08-17 sur Say, une plateforme qui permet aux entreprises de recueillir les questions des investisseurs individuels, était de savoir si la société de courtage allait disposer d'un tel portefeuille.