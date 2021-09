Robinhood va commencer à tester les portefeuilles de crypto-monnaies, avec un lancement plus large au début de 2022.

Robinhood Markets Inc. a déclaré mercredi qu'il prévoyait de commencer à tester les portefeuilles de cryptomonnaies le mois prochain, avec un déploiement plus large au début de 2022, permettant à ses utilisateurs de déplacer les monnaies numériques prises en charge dans et hors de leurs comptes de courtage.

Le courtage de détail basé à Menlo Park permet actuellement d'acheter, de vendre et de détenir certaines cryptomonnaies, comme le bitcoin et le dogecoin, et le trimestre dernier a vu les transactions de cryptomonnaies dépasser les transactions d'actions pour la première fois.

Les clients de Robinhood, qui ont bénéficié d'un boom des transactions de détail pendant la pandémie, demandent depuis longtemps des portefeuilles de crypto-monnaies, qui leur permettraient de participer plus largement aux écosystèmes basés sur la blockchain, comme l'achat d'actifs virtuels comme les jetons non fongibles (NTF) sur le réseau Ethereum.

"C'est la prochaine étape naturelle pour nous quand nous pensons à démocratiser la finance pour tous, être capable de faire participer beaucoup plus de gens de beaucoup de contextes différents à ce marché émergent, et les portefeuilles sont la clé", a déclaré Aparna Chennapragada, chef de produit de Robinhood, dans une interview."

L'entreprise prévoit de sonder ses clients actuels de crypto-monnaies, qui représentent environ 60 % des 21,3 millions d'utilisateurs actifs de l'application, et de sélectionner un petit groupe de répondants pour commencer à tester les nouveaux portefeuilles et fournir des commentaires, a déclaré Chennapragada.

Les clients de Robinhood peuvent également s'inscrire sur une liste d'attente pour un accès futur aux portefeuilles dans le cadre d'un déploiement progressif, a-t-elle ajouté.

Les portefeuilles comprendront des fonctionnalités de sécurité telles que la vérification de l'identité, l'authentification multifactorielle et la vérification par e-mail et par téléphone pour garder les pièces de monnaie à l'abri des piratages et d'autres menaces, a déclaré la société.

"L'une des choses que nous avons essayé de faire est de nous assurer que cela est construit en toute sécurité, construit en toute sécurité", ce qui était l'un des principaux défis dans le développement de la nouvelle fonctionnalité, a déclaré Chennapragada.

Robinhood a déclaré qu'il maintiendrait des commissions de 0 % pour les transactions de crypto-monnaies une fois que les portefeuilles seront lancés. (Reportage de John McCrank ; Montage d'Aurora Ellis)