Robinhood voit les traders de détail prendre du repos au troisième trimestre.

Robinhood Markets Inc s'attend à ce que les investisseurs de détail deviennent moins actifs au troisième trimestre, après que le trading effréné de crypto-monnaies ait contribué à plus que doubler ses revenus, a déclaré le courtier en ligne dans son premier rapport de résultats en tant que société publique.

Le ralentissement du commerce de détail, qui a été l'un des phénomènes marquants de l'ère de la pandémie, intervient alors que les États-Unis ont assoupli certaines restrictions liées au coronavirus ces dernières semaines. Selon un analyste, la reprise des sports et d'autres activités a probablement contribué à l'intérêt des détaillants.

"Nous ne parlons pas du tout de personnes qui sont des investisseurs mais des parieurs et maintenant que les sports sont de retour ? Parier sur le sport est beaucoup plus amusant que de parier sur le marché boursier", a déclaré David Trainer, directeur général de la société de recherche en investissement New Constructs.

Le rapport sur les résultats de Robinhood, propriétaire de l'application de trading qui s'est imposée comme la porte d'entrée des investisseurs cherchant à participer à la manie de cette année pour les actions dites "mèmes", a offert un aperçu de la trajectoire d'un boom du trading qui a contribué à déclencher des mouvements époustouflants dans les actions de sociétés telles que GameStop Corp et AMC Entertainment Holdings et a contribué à faire des investisseurs particuliers une force avec laquelle il faut compter.

Certains analystes ont exprimé leur inquiétude quant à savoir si les investisseurs particuliers continueront à négocier à un rythme effréné alors que l'économie continue de se rouvrir, ou si la Réserve fédérale commence à dénouer les politiques d'argent facile qui ont permis au S&P 500 de doubler par rapport à ses plus bas de mars 2020. Une autre source de préoccupation potentielle pourrait être la part importante des revenus de Robinhood provenant des investisseurs qui négocient des cryptocurrences souvent volatiles.

Les actions de Robinhood, qui a fait son entrée en bourse à la fin du mois dernier, étaient récemment en baisse de 8,73% dans les échanges après le marché.

"Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2021, nous nous attendons à ce que les vents contraires saisonniers et la baisse de l'activité de négociation dans l'ensemble du secteur entraînent une baisse des revenus et beaucoup moins de nouveaux comptes financés qu'au trimestre précédent", a déclaré la société.

Robinhood a affiché un revenu net de 565 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 244 millions de dollars un an plus tôt. Ce gain de 131 % est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 521,8 millions de dollars, selon Refinitive IBES.

Les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 109% pour atteindre 21,3 millions, contre 10,2 millions au deuxième trimestre 2020, tandis que les actifs en dépôt ont augmenté de 205% pour atteindre 102 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars un an plus tôt.

Les revenus basés sur les transactions au cours du trimestre se sont élevés à 451,2 millions de dollars, les transactions de crypto contribuant à hauteur de 233,1 millions de dollars, les transactions d'options à hauteur de 164,6 millions de dollars et les actions à hauteur de 52 millions de dollars. Le revenu des transactions en crypto-monnaies n'était que de 5 millions de dollars il y a un an.

Sur le volume des transactions en crypto-monnaies, Robinhood a déclaré que les transactions en dogecoin - une crypto-monnaie inspirée des mèmes dont le prix a grimpé d'environ 9 000 % l'année dernière - représentaient 62 %.

La plateforme de Robinhood permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions illimitées sans commission sur des actions, des fonds négociés en bourse, des options et des crypto-monnaies. Son interface simple l'a rendue populaire auprès des investisseurs effectuant des transactions depuis leur domicile pendant la pandémie de COVID-19 et a contribué aux folles envolées d'actions de sociétés telles que GameStop, qui a grimpé en flèche de plus de 1 600 % en janvier avant de réduire ses gains, pour ensuite remonter en flèche plus tard dans l'année.

Selon Vanda Research, les niveaux de négociation des actions du secteur de la vente au détail pour le trimestre en cours restent inférieurs aux sommets atteints au début de l'année lors de la frénésie de GameStop.

Certains analystes pensent que les investisseurs particuliers seront moins enclins à prendre des risques dans un marché en baisse, ce qui pourrait nuire aux résultats de Robinhood.

De nombreux investisseurs de Robinhood "n'ont pas eu affaire à autre chose qu'à des marchés haussiers, mais ces marchés ont la possibilité réaliste de changer car la Fed (qui a provoqué ce lancement) est apparemment en train de faire marche arrière", a écrit Chaim Siegel, analyste chez Elazar Advisors.

Robinhood a mis en colère certains investisseurs et législateurs américains au début de l'année lorsqu'il a restreint les échanges de certaines actions populaires après avoir multiplié par 10 les exigences de dépôt dans sa chambre de compensation. La société a été au centre de nombreuses enquêtes réglementaires.

La majeure partie des revenus de Robinhood, ses revenus transactionnels, provient d'une pratique appelée paiement pour flux d'ordres (PFOF), dans laquelle les courtiers de détail envoient les ordres des clients aux courtiers de gros plutôt qu'aux bourses, pour un prix d'exécution légèrement meilleur, avec des paiements des grossistes en retour.

La U.S. Securities and Exchange Commission examine de près le PFOF car elle craint qu'il n'incite les courtiers à envoyer les ordres de leurs clients aux endroits qui maximisent leur propre profit, plutôt qu'aux endroits qui obtiendraient la meilleure exécution pour leurs clients, ainsi que d'autres conflits d'intérêts potentiels.

Robinhood a déclaré qu'il ne s'attend pas à ce que PFOF soit interdit, mais si c'est le cas, il peut trouver d'autres moyens de générer des revenus, peut-être en exécutant les ordres des clients en interne.