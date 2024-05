Robinson plc est un fabricant britannique spécialisé dans l'emballage sur mesure avec des solutions techniques et à valeur ajoutée pour l'hygiène, la sécurité, la protection et la commodité des produits alimentaires et de consommation. La société fabrique des emballages en plastique moulé par injection et par soufflage et des emballages de luxe en carton rigide. Elle opère à travers deux divisions : les emballages en plastique et les emballages en carton. Sa division plastique est spécialisée dans l'emballage sur mesure avec des solutions techniques et à valeur ajoutée pour l'hygiène, la sécurité, la protection et la commodité des produits alimentaires et de consommation. Son activité porte sur les emballages plastiques moulés par injection et par soufflage, dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des soins personnels et de la beauté, et des soins à domicile. Sa division "boîtes en papier" est spécialisée dans les emballages en carton rigide pour cadeaux de luxe, depuis les boîtes rigides et les couvercles jusqu'aux boîtes pliantes, en passant par les paquets de palourdes, les jaquettes de livres et les plateaux. Ses boîtes haut de gamme sont utilisées dans des secteurs tels que la confiserie, les produits de toilette et les cosmétiques, ainsi que la téléphonie mobile.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier