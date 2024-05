Robinsons Retail Holdings, Inc. est un détaillant multiformat basé aux Philippines. Les divisions de la société comprennent les supermarchés, les grands magasins, les magasins de bricolage, les dépanneurs, les pharmacies et les magasins spécialisés. La division Supermarché opère sous cinq formats : Robinsons Supermarket, Robinsons Easymart, The Marketplace, Shopwise et No Brand. La division des grands magasins comprend Robinsons Department Store, qui propose des marques locales et internationales regroupées en catégories, telles que les chaussures, les sacs et les accessoires (y compris les produits de beauté et les soins personnels), les vêtements pour hommes et femmes, les vêtements pour enfants, les articles ménagers et autres. La division bricolage comprend des marques telles que Handyman Do it Best, True Value et True Home. La division Convenience Store exploite Uncle John's, une chaîne de magasins de proximité ouverts 24 heures sur 24. La division des pharmacies exploite trois enseignes : South Star Drug, Rose Pharmacy et TGP. La division des magasins spécialisés est le bras armé de la société en matière de style de vie.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire