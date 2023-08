Roblox Corp est une entreprise technologique. La société a l'intention de construire une plateforme de co-expérience humaine qui permet le partage d'expériences entre des milliards d'utilisateurs. La société propose une plate-forme alimentée par du contenu généré par les utilisateurs qui s'inspire des jeux, des divertissements, des médias sociaux et même des jouets. La société s'efforce d'améliorer la façon dont la plateforme Roblox soutient les expériences partagées, depuis la façon dont ces expériences sont construites par une communauté de développeurs engagés jusqu'à la façon dont elles sont appréciées et accessibles en toute sécurité par les utilisateurs du monde entier. Tous les utilisateurs de la plateforme Roblox ont une identité sous forme d'avatars qui leur permet d'interagir et de s'exprimer comme ils le souhaitent.

Secteur Logiciels