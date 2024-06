Roblox Corporation exploite une plateforme immersive gratuite de connexion et de communication (la plateforme Roblox), où chaque jour, des personnes viennent créer, jouer, travailler, apprendre et se connecter les unes aux autres dans des expériences construites par sa communauté mondiale de créateurs. Elle exploite la plateforme Roblox sous la forme de services en direct qui permettent aux utilisateurs de jouer et de socialiser avec d'autres gratuitement. Sa plateforme se compose de Roblox Client, Roblox Studio et Roblox Cloud. Roblox Client est l'application qui permet aux utilisateurs d'explorer en toute transparence des expériences immersives en 3D. Roblox Studio est un ensemble d'outils gratuits qui permet aux développeurs et aux créateurs de construire, de publier et d'exploiter des expériences immersives en trois dimensions (3D) et d'autres contenus auxquels le client Roblox permet d'accéder. Roblox Cloud comprend les services et l'infrastructure qui alimentent sa plateforme. Il offre aux développeurs et aux créateurs la possibilité de créer des expériences immersives attrayantes et des articles de marché qu'ils peuvent facilement partager avec la communauté Roblox.

Secteur Logiciels