Roblox Corp a affiché mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations, grâce à l'afflux d'un public plus large sur la plateforme pour des jeux tels que "Adopt Me !" et "Pet Simulator X".

La société a enregistré des recettes nettes de 773,8 millions de dollars au premier trimestre, contre 631,2 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires net de 765,9 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.