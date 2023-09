La société de jeux Roblox prévoit de lancer sa plateforme de mondes numériques immersifs sur les appareils PlayStation de Sony en octobre, ce qui lui permettra d'accéder aux centaines de millions de personnes qui utilisent les consoles de jeux les plus populaires au monde.

Roblox rendra également son application entièrement disponible sur les appareils de réalité mixte Quest de Meta ce mois-ci, après avoir déployé une version test en juillet. Cette version a été téléchargée plus d'un million de fois en l'espace de cinq jours, a indiqué l'entreprise dans un billet de blog.

Cette expansion fait partie d'un plan visant à rendre Roblox disponible "partout où les utilisateurs essaient de l'utiliser", y compris sur les mobiles, les ordinateurs de bureau et les appareils de réalité augmentée et virtuelle, a déclaré Manuel Bronstein, chef de produit de Roblox, à Reuters avant la conférence annuelle des développeurs de l'entreprise qui aura lieu cette semaine.

"Je me demande si nous devrions être sur toutes les télévisions", a déclaré M. Bronstein.

Roblox, qui compte 66 millions d'utilisateurs quotidiens, dont la plupart sont des adolescents, est l'un des services de jeux les plus populaires auprès des enfants et est surveillé de près par les géants de la technologie tels que Meta, qui tentent de séduire la prochaine génération d'utilisateurs.

Horizon, le service "métaverse" similaire de Meta, où les utilisateurs apparaissant sous forme d'avatars peuvent se rassembler dans des espaces virtuels, a eu du mal à gagner un élan similaire. Il comptait moins de 200 000 utilisateurs mensuels l'année dernière, selon un rapport du Wall Street Journal.

Horizon n'est actuellement disponible que dans la RV, bien que Meta ait déclaré en février qu'elle visait à lancer bientôt des versions web et mobiles, sans préciser de date.

Lors de sa conférence, Roblox a annoncé son intention de lancer d'ici la fin de l'année un chatbot de construction de mondes alimenté par l'IA.

Les développeurs pourront utiliser le chatbot - qui ressemble beaucoup à un outil présenté en avant-première par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, l'année dernière - pour générer des objets et des scènes virtuels sur commande, sans codage, selon une démo montrée à Reuters.

La technologie de Meta, qui n'a pas encore été publiée, utilise des commandes vocales plutôt que des chats écrits.

Un autre nouvel outil Roblox, prévu pour la fin de l'année, permettrait aux utilisateurs de téléphones portables ou d'ordinateurs de bureau de passer des appels vocaux avec des amis Roblox apparaissant sous la forme d'avatars.

Cette technologie, appelée Connect, utilise la caméra de l'appareil pour capturer les expressions faciales et les mouvements du corps d'un participant, puis les affiche via l'avatar de la personne. (Reportage de Katie Paul ; rédaction de David Gaffen et Josie Kao)