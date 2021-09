Roche Bobois : Oddo rehausse sa cible

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Roche Bobois avec un objectif de cours remonté de 31 à 33 euros, suite à une 'très bonne publication et compte tenu d'une excellente visibilité sur la fin de l'année', et voyant une 'valorisation toujours intéressante'.



Le bureau d'études relève ses estimations 2021 pour le groupe d'ameublement et attend à présent un CA de 327 millions d'euros, en croissance de 23%, et un ROC de 30 millions (contre 27 millions). Sa séquence de BPA est en moyenne relevée de 8%.



'Notre vision positive du dossier est renforcée avec une croissance organique très solide sécurisée par un volume d'affaires important, la poursuite du plan de développement qui se déroule sans accrocs et la contribution grandissante et relutive des Etats-Unis', ajoute-t-il.



