Roche Bobois : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Roche Bobois, avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la publication d'hier soir au sujet des revenus 2021 de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 25,5%, à 334 ME (contre 328 ME attendus) et un volume d'affaires record de 639,6 ME, en croissance de 32%.



La dynamique commerciale a été très forte sur l'année pour l'ensemble des zones géographiques et le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2021 est de 159 ME (+53.6% vs fin 2020), ' laissant augurer un excellent 1er semestre', note le broker.



'Fort de cette publication de chiffre d'affaires, le management s'attend sans surprise à une forte croissance de l'Ebitda 2021 et une belle évolution du chiffre d'affaires au 1er semestre', souligne Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.