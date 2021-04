ROCHE BOBOIS: forte croissance de l'activité au premier trimestre

Le chiffre d'affaires de Roche Bobois au premier trimestre s'est élevé à 71,7 millions d'euros, en croissance de 16% par rapport au 31 mars 2020 et de 19% à changes constants. Cette performance reflète à la fois l'excellente dynamique commerciale de la fin 2020 (prises de commandes) et d'un niveau élevé de livraisons clients sur le premier trimestre 2021. L'enseigne d'ameublement a bénéficié également d'un effet de base favorable sur ce trimestre, les livraisons ayant été perturbées l'an dernier à la même période dans la plupart des pays en raison du début du confinement.



En France, l'activité a progressé de 12,3% à 23,59 millions d'euros. Elle a progressé de 15,2% à 20,37 millions d'euros en Amérique du Nord, et de 17% à 13,09 millions dans les autres pays d'Europe, hors Royaume-Uni, où la croissance a été de 29% à 3,38 millions d'euros.



Au cours du trimestre, Roche Bobois a également connu une très forte progression de son volume d'affaires, qui ressort à 176,8 millions d'euros, contre 121,5 millions il y a un an, en hausse de 45,5%. Le portefeuille de commandes global restant à livrer est lui de 129,5 millions d'euros au 31 mars 2021, contre 92,5 un an plus tôt.



En guise de perspectives, le représentant autoproclamé du "French Art de Vivre" a fait part de sa confiance dans sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle sur l'exercice.