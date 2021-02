ROCHE BOBOIS : une fin d'année tonitruante qui a permis de limiter la casse

Roche Bobois a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires record de 86,5 millions d'euros, soit une croissance de 17,9% à changes courants (+20% à changes constants), sur l'ensemble des différentes zones géographiques. Ainsi, en France, les effets de la fermeture imposée des magasins en novembre 2020 ont été rattrapés sur le mois de décembre avec une croissance des prises de commandes sur le mois de 239% par rapport à décembre 2019. Sur l'ensemble des marchés, la croissance de décembre 2020 est de 111% comparé par rapport à l'an dernier.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le concepteur-distributeur d'ameublement a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros, en repli de 3,2% à changes courants, et de 2,8% à changes constants.



En France, Roche Bobois a réalisé, au quatrième trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 27,1 millions d'euros en hausse de 18% sur un an. En 2020, il s'établit à 84,9 millions d'euros, soit une hausse de 0,8%, "une performance remarquable, compte tenu du contexte sanitaire". En Europe, 'activité annuelle est en progression de 3,3%.



"Au vu du très bon niveau de prises de commandes (volume d'affaires) enregistré au quatrième trimestre 2020, le groupe anticipe une nette croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2021 soutenue par un effet de base favorable", a déclaré le Roche Bobois, qui a ajouté que l'année 2021 devrait également voir l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise.