Roche Bobois S A : A suivre aujourd'hui

Aujourd'hui à 08:16 Partager

Roche Bobois a réalisé un premier semestre 2023 excellent, avec une nouvelle croissance de l'EBITDA par rapport au premier semestre 2022 qui constituait de facto une base de comparaison record. Ainsi, le chiffre d'affaires progresse de +9,2% par rapport au premier semestre 2022 à 221,7 millions d'euros. L'EBITDA courant s'élève à 49,9 millions d'euros (+4,2%) tirée en particulier par les bonnes performances de Roche Bobois en Europe hors France et Royaume-Uni (+2,4 millions d'euros, soit +32%) et de Cuir Center (+1,7 millions d'euros, soit +43,4%).



La zone Etats-Unis/Canada reste la première contributrice au chiffre d'affaires et à l'EBITDA du Groupe.



La marge d'EBITDA, quant à elle, ressort à 22,5% au 30 juin 2023 et à un niveau élevé.



Le résultat opérationnel est en légère progression à 28,2 millions d'euros contre 28,1 millions d'euros au 30 juin 2022.



Le résultat net s'élève à 19,6 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 20,1 millions d'euros au 30 juin 2022.



Roche Bobois vise pour 2023 un chiffre d'affaires d'au moins 425 millions d'euros (soit une croissance de l'ordre de +5%) et une nouvelle progression de son EBITDA par rapport au record de l'année 2022.