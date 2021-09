Roche Bobois S A : DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 EXCEPTIONNELS

Par ailleurs, le Groupe investit significativement sur ses sites internet Roche Bobois et Cuir Center pour s'appuyer prochainement sur la plateforme Salesforce ™ Commerce Cloud afin, dans les prochains mois, d'améliorer encore l'ergonomie, la personnalisation des produits en ligne et l'efficacité du e-commerce.

Cette rentrée 2021 est également marquée par les 50 ans du Mah Jong, produit emblématique de Roche Bobois. Pour célébrer ses 50 ans, le Mah Jong s'habille de nouveaux tissus de créateurs dessinés par Kenzo Takada, Jean-Paul Gaultier ou Missoni Home et se pose sur d'élégantes plateformes qui le réinventent et subliment sa ligne et son confort.

Le Groupe, avec l'appui de ses fournisseurs, est peu impacté par les difficultés d'approvisionnements en matières premières et reste en capacité de livrer ses commandes dans le délai habituel ou avec des retards maîtrisés. Ainsi, avec les niveaux de volume d'affaires exceptionnels tels qu'enregistrés sur le premier semestre le Groupe est très confiant sur la publication de résultats annuels record en 2021 et table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 325 M€ et un EBITDA en très forte croissance.

Marge d'EBITDA de 19,6% (+5,5 points vs. S1 2020 et +4 points vs. S1 2019)

Au 30 juin 2021, la marge d'EBITDA est de 19,6%, à taux de change courant (et constant), en hausse de +5,5 points par rapport au 1er semestre 2020 et de +4 points par rapport au 1er semestre 2019.

L'EBITDA courant atteint 31,4 M€ et progresse ainsi de +102% par rapport au 1er semestre 2020 (à changes courants et constant). La hausse de l'EBITDA courant provient essentiellement de Roche Bobois France (+6,2 M€), de Roche Bobois USA / Canada (+3,9 M€) et de la zone Autre Europe (+3,3 M€).

Les charges de personnel s'élèvent à 35,0 M€, en hausse de +49,2% par rapport au 1er semestre 2020 et de +25,2% par rapport au 1er semestre 2019. Cette variation s'explique par (i) la hausse des commissions (rémunérations variables) liée à la forte croissance des prises de commandes et (ii) à la forte diminution du chômage partiel et des subventions associées auquel le Groupe avait eu recours au 1er semestre 2020 (impact de 3,7 M€ au S1 2020). Á noter que les charges de personnel incluent également une charge d'AGA (périodes d'acquisition, prorata temporis) pour 1,2 M€.

Malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, les charges externes reviennent à un niveau équivalent au 1er semestre 2019 (-1,7%) à 34,4 M€. Le premier semestre 2020 affichait un niveau de charges certes inférieur, à 28,7 M€, mais était fortement marqué par les conséquences de la crise sanitaire (diminution de la publicité locale et des frais de congrès (1,4 M€) et négociation de remises de loyer (1,1 M€)).

Au 30 juin 2021, ROCHE BOBOIS SA publie un chiffre d'affaires de 159,6 M€ contre 109,6 M€, en forte croissance de +45,6% (+49,1% à changes constants), avec des niveaux d'activité très élevés sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier aux États-Unis et en Europe. La progression du chiffre d'affaires est de +18,5% par rapport au niveau d'avant crise sanitaire il y a 2 ans.

D'ici la fin de l'année, le Groupe va ouvrir un magasin en propre à Monaco. Il entend également réaliser deux nouveaux développements, également en propre, aux États-Unis (Floride et Californie) avec des travaux sur la fin de cette année 2021 et des ouvertures au tout début de 2022.

Roche Bobois poursuit son plan d'ouvertures international de magasins comme prévu. Au 1er semestre 2021, trois nouveaux magasins ont ouvert : 1 magasin en propre à Leeds Redbrick, UK et 2 magasins en franchises en Chine (Huzhou et Xian).

Les flux de trésorerie opérationnels progressent nettement à 36,3 M€ au 30 juin 2021 contre 15,6 M€ au 30 juin 2020 (soit +133%) et permettent de financer en totalité les investissements (6,8 M€), les dividendes (4,9 M€), les intérêts financiers (1,3 M€) et les rachats de minoritaires (1,3 M€) correspondants au solde de l'acquisition de Déco Center 95. Á noter que le Groupe a remboursé également en totalité sur la période le Prêt Garanti par l'État de 25 M€ qui lui avait été octroyé.

Fort de ces éléments, la Société réitère sa confiance sur son exercice 2021 et annonce ses objectifs financiers avec un chiffre d'affaires annuel attendu à un montant supérieur à 325 M€ et un EBITDA en forte hausse.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2021

ROCHE BOBOIS SA annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021. Ce document est consultable en ligne sur son site Internet : www.finance-roche-bobois.com

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 339 magasins (au 30 juin 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de ROCHE BOBOIS SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

