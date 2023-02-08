Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Roche Bobois S.A.
  6. Actualités
  7. Synthèse
    RBO   FR0013344173

ROCHE BOBOIS S.A.

(RBO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:36:01 08/02/2023
37.80 EUR   -4.55%
18:24Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD883911
PU
01/02Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD882623
PU
31/01Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD882362
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD883911

08/02/2023 | 18:24
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD883911

08 février 2023

FR0013344173 - DD155122

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Eric Amourdedieu, Directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ROCHE BOBOIS SA

LEI : 969500JZSD8O83SPU920

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013344173

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 40.5000 Euro

VOLUME : 24.0000

PRIX UNITAIRE : 40.1206 Euro

VOLUME : 189.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 40.1633 Euro

VOLUME : 213.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Roche Bobois SA published this content on 08 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2023 17:22:57 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur ROCHE BOBOIS S.A.
18:24Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD883911
PU
01/02Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD882623
PU
31/01Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD882362
PU
31/01Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD882339
PU
27/01Roche Bobois : le titre s'illustre après un exercice 'record'
CF
27/01Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 27 janvier 2023
AO
27/01Roche Bobois S A : optimiste sur ses prévisions après un quatrième trim..
AO
26/01Roche Bobois S.a. : Chiffre d’affaires annuel record : 408,5 m eur (+22,3%), très au-dessu..
AT
25/01Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 26 janvier 2023
AO
19/01Roche Bobois acquiert des magasins franchisés en France
MT
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ROCHE BOBOIS S.A.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 397 M 424 M -
Résultat net 2022 33,4 M 35,7 M -
Dette nette 2022 49,6 M 53,0 M -
PER 2022 11,7x
Rendement 2022 4,53%
Capitalisation 391 M 418 M -
VE / CA 2022 1,11x
VE / CA 2023 1,09x
Nbr Employés 894
Flottant 11,5%
Graphique ROCHE BOBOIS S.A.
Durée : Période :
Roche Bobois S.A. : Graphique analyse technique Roche Bobois S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ROCHE BOBOIS S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 39,60 €
Objectif de cours Moyen 44,25 €
Ecart / Objectif Moyen 11,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Amourdedieu Chief Executive Officer
Guillaume Demulier Chairman-Management Board
Stéphanie Berson Director-Administration & Finance
Jean-Eric Chouchan Chairman-Supervisory Board
Mercedes Erra Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROCHE BOBOIS S.A.11.55%418
MOHAWK INDUSTRIES, INC.20.80%7 845
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.22.52%7 192
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO.,LTD.-2.88%5 082
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED8.01%4 615
MAN WAH HOLDINGS LIMITED7.85%4 184