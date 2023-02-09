Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD884123

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2023DD884123
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09 février 2023
FR0013344173 - DD155132
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Eric Amourdedieu, Directeur général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ROCHE BOBOIS SA
LEI : 969500JZSD8O83SPU920
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 08 février 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013344173
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 39.2385 Euro
VOLUME : 340.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 39.2385 Euro
VOLUME : 340.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 février 2023