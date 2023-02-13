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    RBO   FR0013344173

ROCHE BOBOIS S.A.

(RBO)
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Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD884353

13/02/2023 | 18:18
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2023DD884353

10 février 2023

FR0013344173 - DD155153

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Eric Amourdedieu, Directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ROCHE BOBOIS SA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 10 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013344173

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 38.3943 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 38.3943 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 février 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Roche Bobois SA published this content on 13 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 February 2023 17:17:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 33,4 M 35,6 M -
Dette nette 2022 49,6 M 53,0 M -
PER 2022 11,3x
Rendement 2022 4,71%
Capitalisation 376 M 402 M -
VE / CA 2022 1,07x
VE / CA 2023 1,05x
Nbr Employés 894
Flottant 11,5%
Graphique ROCHE BOBOIS S.A.
Durée : Période :
Roche Bobois S.A. : Graphique analyse technique Roche Bobois S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ROCHE BOBOIS S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 38,10 €
Objectif de cours Moyen 44,25 €
Ecart / Objectif Moyen 16,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Amourdedieu Chief Executive Officer
Guillaume Demulier Chairman-Management Board
Stéphanie Berson Director-Administration & Finance
Jean-Eric Chouchan Chairman-Supervisory Board
Mercedes Erra Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROCHE BOBOIS S.A.7.32%402
MOHAWK INDUSTRIES, INC.13.26%7 355
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.19.20%6 973
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO.,LTD.0.91%5 204
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED5.12%4 492
MAN WAH HOLDINGS LIMITED7.46%4 168