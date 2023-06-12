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    RBO   FR0013344173

ROCHE BOBOIS S.A.

(RBO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:22 12/06/2023
45.30 EUR   -1.52%
18:15Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD914440
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Roche Bobois S A : Document AMF CP. 2023DD914440

12/06/2023 | 18:15
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2023DD914440

11 juin 2023

FR0013344173 - DD167073

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Eric Amourdedieu, Directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ROCHE BOBOIS SA

LEI : 969500JZSD8O83SPU920

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 08 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013344173

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 44.5200 Euro

VOLUME : 550.0000

PRIX UNITAIRE : 44.5700 Euro

VOLUME : 650.0000

PRIX UNITAIRE : 44.9000 Euro

VOLUME : 250.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 44.6079 Euro

VOLUME : 1 450.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Roche Bobois SA published this content on 12 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 June 2023 16:14:14 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 400 M 430 M -
Résultat net 2022 34,1 M 36,6 M -
Dette nette 2022 49,6 M 53,3 M -
PER 2022 14,1x
Rendement 2022 4,13%
Capitalisation 454 M 488 M -
VE / CA 2022 1,26x
VE / CA 2023 1,24x
Nbr Employés 894
Flottant 11,4%
Graphique ROCHE BOBOIS S.A.
Durée : Période :
Roche Bobois S.A. : Graphique analyse technique Roche Bobois S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ROCHE BOBOIS S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 46,00 €
Objectif de cours Moyen 48,00 €
Ecart / Objectif Moyen 4,35%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eric Amourdedieu Chief Executive Officer
Guillaume Demulier Chairman-Management Board
Stéphanie Berson Director-Administration & Finance
Jean-Eric Chouchan Chairman-Supervisory Board
Mercedes Erra Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ROCHE BOBOIS S.A.29.58%488
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.9.85%6 489
MOHAWK INDUSTRIES, INC.-6.72%6 072
JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO.,LTD.-10.30%4 415
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED-1.55%4 224
NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.23.09%3 455
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