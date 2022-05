Roche Bobois S A : Exposé des motifs

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

1 - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021

2 - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021

3 - Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

4 - Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code du Commerce

Les comptes annuels et consolidés, l'activité et les résultats de la Société et du groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'affectation du résultat de l'exercice et les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce sont présentés en détail dans le document d'enregistrement universel 2021 de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 27 avril 2022, contenant le rapport financier annuel, le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe du directoire ainsi que le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise (le Document d'enregistrement universel 2021), qui est disponible sur le site internet de la Société (www.finance-roche-bobois.com, rubrique « Relations investisseurs - Informations financières, rapports ») et est incorporé par référence dans le présent document, de même que les rapports des commissaires aux comptes s'y rapportant qui seront également portés à votre connaissance lors de l'assemblée.

S'agissant du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société (comptes annuels), le directoire propose de l'affecter comme suit :

Origine du résultat à affecter Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 5 112 010,79 € Solde créditeur du compte « Report à nouveau » 8 572 850,69 € Soit un bénéfice distribuable de 13 684 861,50 € Affectation votée Affectation de 5 % du résultat de l'exercice à la réserve légale 255 600,54 € Distribution d'un dividende de 1 € par action *9 912 123,00 € Affectation du solde au compte « Report à nouveau » 3 772 738,50 €

Ce montant correspond à la distribution du dividende à toutes les actions composant le capital de la Société. Il sera ajusté par le directoire pour tenir compte des actions non éligibles à cette distribution avant la date de mise en paiement et notamment des actions propres détenues par la Société.

Il est rappelé que, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique (« PFU » ou « Flat Tax ») de 12,8 % (article 200 A 1 du Code général des impôts), soit par dérogation et sur option expresse et globale, à l'impôt sur le revenu au barème progressif après abattement global de 40 % (articles 200 A 2 et 158-3 2° du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

5 - Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

6 - Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant les mandataires sociaux

7 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Jean-Eric Chouchan, président du conseil de surveillance, au titre de l'exercice 2021

8 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Guillaume Demulier, président du directoire, au titre de l'exercice 2021

9 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Eric Amourdedieu, membre du directoire et directeur général, au titre de l'exercice 2021

10 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Antonin Roche, membre du directoire, au titre de l'exercice 2021

11 - Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Martin Gleize, membre du directoire, au titre de l'exercice 2021

12 - Fixation du montant de la rémunération allouée au conseil de surveillance

L'objet de ces huit résolutions est de soumettre à l'approbation de l'assemblée la politique de rémunération des mandataires sociaux et les éléments relatifs aux rémunérations desdits mandataires et de revoir le montant de la rémunération allouée au conseil de surveillance.

Concernant la politique de rémunération et les éléments relatifs aux numérations des mandataires sociaux, le dispositif prévu par les dispositions légales en vigueur prévoit deux étapes correspondant à deux types de vote :

Vote ex ante

Un premier vote ex ante prévu à l'article L. 22-10-26 du Code de commerce qui porte sur la politique de rémunération pour l'ensemble des mandataires sociaux qui est décrite à la section 13.1.1 du Document d'enregistrement universel

2021 de la Société et fait l'objet d'une résolution unique (5 ème résolution).

Vote ex post, divisé en deux volets :

− un premier volet portant sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 en application de l'article