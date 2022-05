Roche Bobois S A : Exposé sommaire sur la situation de la société

Une activité toujours soutenue sur ce début d'année

Roche Bobois enregistre un volume d'affaires global de 186,6 M€ à fin mars 2022 (toutes enseignes confondues) contre 176,8 M€

fin mars 2021, soit une croissance de +5,6% alors que le niveau de volume d'affaires du 1 er trimestre 2021 était déjà un record. La croissance est de +31,9% par rapport au 1er trimestre 2019 (toutes enseignes confondues).

Les magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) surperforment très largement les magasins franchisés et affichent un volume d'affaires de 104,6 M€ au 1er trimestre 2022, contre 89,5 M€ au 1er trimestre 2021, soit une forte croissance de +16,9% par rapport au 1er trimestre 2021 et de +42,3% par rapport à la même période en 2019. La croissance a été particulièrement forte sur deux zones, les Etats-Unis/Canada (+30,6%) et le reste de l'Europe (+37,5%).

Les magasins en propre de l'enseigne Roche Bobois uniquement, représentent un total de volume d'affaires de 93,2 M€ contre 75,5 M€ à la même période l'an dernier, en hausse de +17,7 M€.

Forte croissance du portefeuille de commandes : +20 % sur trois mois

Enfin, le portefeuille de commandes global restant à livrer continue à progresser très fortement à 191,0 M€ au 31 mars 2022 à comparer à 159,0 M€ au 31 décembre 2021 (+32 M€) et 129,5 M€ au 31 mars 2021 (+61,5 M€).

Au vu du bon niveau d'activité commerciale et du niveau élevé du portefeuille de commandes existant, le Groupe confirme sa bonne trajectoire de croissance avec une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2022. En parallèle, le Groupe entend continuer sur cet exercice à surperformer le marché et à consolider son offre et son positionnement haut de gamme sur le French art de vivre.

*

* * *

*

RESULTATS 2021

Les comptes annuels et consolidés de même que les rapports des commissaires aux comptes s'y rapportant qui seront également portés à votre connaissance lors de l'assemblée, ainsi que l'activité et les résultats de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, sont présentés en détails dans le document d'enregistrement universel 2021 de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 avril 2022 (le Document d'enregistrement universel 2021), contenant le rapport financier annuel, le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe du directoire ainsi que le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.finance-roche- bobois.com, rubrique « Informations financières - Rapports »).

Figurent ci-dessous les informations financières publiées le 24 mars 2022, étant précisé qu'elles sont issues des états financiers consolidés du Groupe des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2021 figurant à la section 18.1.1 du Document d'enregistrement universel 2021 ayant fait l'objet depuis la date susvisée d'un rapport des commissaires aux comptes qui figure à la section 18.1.1 du Document d'enregistrement universel 2021, et qu'elles doivent être lues en parallèle avec (i) l'examen du résultat et de la situation financière de la Société présenté au chapitre 7 du Document d'enregistrement universel 2021 et (ii) l'examen de la trésorerie et des capitaux de la Société présenté au chapitre 8 du Document d'enregistrement universel 2021.

Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021

Normes IFRS (en M€) 2020 2021 Variation Ventes de marchandises 235,8 293,0 +24,3% Redevances et autres services 30,2 41,0 +35,6% Chiffre d'affaires 266,0 334,0 +25,5% Marge brute sur vente de marchandises 59,0% 59,6% +0,6% Ebitda courant(1) 50,2 65,2 +29,9% Marge d'Ebitda courant 18,9% 19,5% +0,6% Résultat opérationnel courant 17,5 28,2 +61,3% Résultat opérationnel 17,1 28,2 +65,1% Résultat financier (3,3) (1,8) - Charge d'impôts (3,7) (7,6) - Résultat net 10,1 18,8 +86,1% Résultat net part du groupe 10,0 18,7 +87,8%

Ebitda courant après retraitement des ouvertures de magasins et avant plan d'actions gratuites

Au terme de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 334,0 M€ contre 266,0 M€ au 31 décembre 2020, en hausse de +25,5% (+26,5% à taux de changes constants). Ce très bon niveau d'activité se reflète sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier en France et aux États-Unis.